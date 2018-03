Fekter will Steuerreform vor Nationalratswahl im September 2013

SK-Dokumentation zu Zick-Zack-Kurs der Spindelegger-ÖVP in Sachen Steuerreform

Wien (OTS/SK) - Die ÖVP hat in einer ersten Reaktion das Steuerentlastungskonzept der SPÖ für die kleinen und mittleren EinkommensbezieherInnen abgelehnt und als "Wahlzuckerl" bezeichnet. Damit widerspricht sich die ÖVP einmal mehr selbst, denn seit Monaten fordert die Volkspartei eine Steuerreform. Im Folgenden stellt der SPÖ-Pressedienst eine Dokumentation der Aussagen von ÖVP-Obmann Spindelegger und ÖVP-Finanzministerin Maria Fekter zum Thema Steuerentlastung zu Verfügung. ****

+ 1.1. Fekter will Steuerreform vor der Nationalratswahl "Finanzministerin Maria Fekter (V) lässt in Sachen Steuerreform nicht locker. Sie will noch vor der Wahl gemeinsam mit Parteichef Michael Spindelegger ein Konzept präsentieren und umsetzen. 'Ich bemühe mich so ein gutes Werk vorzulegen, dass alle gleich begeistert sind und es noch beschlossen wird vor der Wahl', sagte die Ministerin im APA-Neujahrsinterview."

(APA, 1.1.2013)

+ 3.1. Fekter lüftet Steuerpläne erst im Frühling

"Bis Finanzministerin Maria Fekter (ÖVP) ihr Steuerreform-Konzept vorlegt, wird es wohl noch ein paar Monate dauern. An der Reform werde gearbeitet. Die Pläne - über die noch keine Details genannt werden könnten - würden gemeinsam mit ÖVP-Parteiobmann Michael Spindelegger im Frühling vorgestellt, sagt ein Sprecher der Finanzministerin. Fekter hatte eine Reform erstmals vor einem Jahr im KURIER angekündigt. Zuletzt hatte Fekter folgende Eckpunkte, im Oktober gegenüber dem KURIER, genannt: Kindersteuerfreibetrag von 7000 Euro pro Jahr und Kind; Senkung des Eingangssteuersatzes von 36,5 auf 25 Prozent; Ausnahmen durchforsten und weitere Ökologisierung zwecks Gegenfinanzierung der Entlastungen."

(Kurier, 3.3.2013)

+ 11.9. Fekter: Steuerreform vielleicht schon 2015

"Sobald das Nulldefizit erreicht sei, 'vielleicht schon 2015', will Fekter eine Steuerreform, die Familien entlastet." (Oberösterreichische Nachrichten, 11.9.2013)

+ 15.9. Spindelegger bei Puls4: Steuerreform angehen

"Ich kann mir vorstellen, wenn wir eine Steuerreform in der nächsten Periode angehen, also nach 2016, weil wir dann erst ein ausgeglichenes Budget haben, dass wir auch das (Senkung der Einkommenssteuersätze, Anm.) mit berücksichtigen." (Puls4-Wahlarena, 16.9.2013)

+ 30.8. Spindelegger bei Klubklausur in Schladming: Österreich braucht Entlastung

"Was wir wollen ist Entlastung und keine neuen Steuern."

(APA 30.8.2013)

+ 15.7. Fekter kündigt Steuerreform an

"Mit Sicherheit (in der nächsten Legislaturperiode eine Steuerreform geben, Anm.), weil unser Steuersystem ausgesprochen ungerecht ist." (Wirtschaftsblatt, 15.7.)

+ 15.5. Spindelegger in seiner "Österreich-Rede":

"Neben Wachstum setzt Spindelegger auf Entlastung (...) 'Für mich ist das Limit an Steuerbelastungen für unsere Menschen längst erreicht, ja sogar überschritten! (...) Mit uns kann man nur über Entlastung sprechen. Darüber, wie den Menschen, den Familien mehr Geld bleibt.'" (ÖVP-PD, 15.5.2013)

+ 19.2.2012 Fekter in ORF-"Pressestunde": Steuerreform noch in dieser Legislaturperiode

"Fekter vermittelte auch eine Vorschau auf ein Wahlkampfthema der Volkspartei für die Nationalratswahl im kommenden Jahr. Als eine Art Opus magnum schwebt ihr bekanntermaßen eine Steuerreform vor, und diese wolle sie 'unbedingt in dieser Legislaturperiode noch vorstellen', kündigte sie an. Zentrale Punkte seien eine Vereinfachung des Steuersystems, eine Senkung des Eingangssteuersatzes und vor allem ein Lieblingsthema der ÖVP, nämlich die Familien

(APA, 19.12.2012)

(Schluss) mo

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum