Rübig: Galileo schneller ausbauen als Reaktion auf Spionage

Industrieausschuss des EU-Parlaments beschließt Organisation und Finanzierung des europäischen Satellitennavigationssystems bis 2020

Brüssel, 18. September 2013 (ÖVP-PD) Der Industrie- und Telekomsprecher der ÖVP im Europäischen Parlament, Paul Rübig, will als Konsequenz aus der Spionageaffäre die Unabhängigkeit der europäischen Kommunikations- und Navigations-Infrastruktur verstärken. "Wir müssen die strategische Autonomie Europas sicherstellen. Dazu gehört der schnellere Ausbau des europäischen Satellitennavigationssystems Galileo", betonte Rübig im Vorfeld der heutigen Abstimmung im Europaparlament. Der Industrieausschuss des EU-Parlaments beschließt heute die Organisation und Finanzierung des europäischen Satellitennavigationssystems bis 2020. ****

Vor diesem Hintergrund setzte sich Rübig für die Aufstockung des EU-Budgets in diesem Bereich ein. "Eine andere Vorgehensweise wäre ein fataler, strategischer und taktischer Fehler". "Die einzige wirksame Maßnahme gegen die systematische Spionage ist, von der außereuropäischen Infrastruktur unabhängig zu werden", betont der ÖVP-Europapolitiker. Das gelte für das amerikanische GPS, das russische Glonass- und das chinesische Compass-System, aber auch für die Infrastruktur des Internets, für Cloud Computing-Angebote und innovative Internetdienste. "Die von den EU-Mitgliedstaaten erzwungene Mittelkürzung für Galileo, Telekomausbau und Innovationsförderung in der EU führt nur dazu, dass sich die Mitbewerber die Hände reiben", so Rübig.

Für Galileo waren in der EU-Budgetperiode 2007 bis 2013 insgesamt 3,4 Milliarden Euro vorgesehen. Die EU-Kommission hatte ursprünglich vorgeschlagen, in der neuen Budgetperiode von 2014 bis 2020 insgesamt 7 Milliarden Euro zum Ausbau von Galileo zu verwenden. Durch die Kürzung des EU-Budgets musste dieser Betrag um 700 Millionen Euro auf 6,3 Milliarden Euro gekürzt werden. "Wir dürfen nicht vergessen, dass Galileo nicht nur etwas kostet, sondern der wirtschaftliche Nutzen in den nächsten Jahren die Kosten um ein hundertfaches übertreffen wird. Der Nutzen liegt in den ausgelösten Investitionen, in den neuen Anwendungen, die z.B. beim Luftverkehrsmanagement, in der Energieversorgung oder für Logistikunternehmen möglich werden, und in der langfristigen strategischen Unabhängigkeit von anderen Kontinenten", so Rübig.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Paul Rübig, MEP, Tel.: +32-2-284-5749, paul.ruebig @ ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784,

daniel.koster@ep.europa.eu