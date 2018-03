Darabos: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben sich rasche Entlastung mehr als verdient

Gegenfinanziertes SPÖ-Modell bedeutet weniger Steuern für vier Millionen Österreicher - Kritik an Ablehnung durch Volkspartei - VP will nur Millionäre und Banken reich beschenken

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos bekräftigte heute die Forderung der SPÖ nach einer umfassenden Steuerentlastung mit 1.1.2015. "Das von Bundeskanzler Werner Faymann vorgelegte Konzept ist maßgeschneidert: Es ist gegenfinanziert, entlastest alle Lohn- und Einkommenssteuerzahler und sorgt in einer Zeit, in der die Wirtschaft jeden Impuls benötigt, für eine Stärkung der Kaufkraft", hielt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer fest. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hätten sich diese Steuersenkung mehr als verdient. "Sie haben durch ihre Leistung und durch harte Arbeit maßgeblich dazu beigetragen, dass unser Land viel besser durch die größte Finanzkrise seit den 30er Jahren gekommen ist als andere Länder. Daher sind wir es ihnen auch schuldig, dass wir so rasch wie möglich dieses Entlastungspaket umsetzen", betonte Darabos. ****

Überhaupt kein Verständnis hat der SPÖ-Bundesgeschäftsführer für die ablehnende Haltung des Koalitionspartners. "Die ÖVP kündigt seit Monaten die Vorlage eines Steuerreformmodells an. Finanzministerin Fekter hat erst vor einer Woche erklärt, dass sie eine Steuerreform schon 2015 will. Das umgehende 'Njet' der ÖVP lässt nur einen Schluss zu: Es geht ihr in Wirklichkeit gar nicht um eine Entlastung des Mittelstandes. Sie möchte lieber unter einer schwarz-blauen Regierung nach der Wahl wie schon zur Schüssel-Grasser-Zeit ihre Klientel -Großkonzerne, Banken und Millionäre - reich beschenken."

Umso wichtiger sei es, so Darabos, dass der nächste Bundeskanzler wieder Werner Faymann heißt. "Unter Bundeskanzler Werner Faymann wurde bereits 2009, nachdem es lange massiven Widerstand der ÖVP gegeben hat, eine Steuerentlastung für die unteren und mittleren Einkommensbezieher beschlossen. Werner Faymann ist der einzige Vertreter der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und wird sich vehement dafür einsetzen, dass es auch nach der jetzigen Wahl zum ehestmöglichen Zeitpunkt zu einer Steuersenkung kommt, von der vier Millionen Österreicherinnen und Österreicher profitieren." (Schluss) ps/ah

