TELEFIT Roadshow informiert über IT-Sicherheit für KMU und "E-Rechnung an den Bund"

Erfolgreicher Start der E-Business-Roadshow der Wirtschaftskammern Österreichs in Tulln - Alle Stationen und Anmeldung ab sofort auf www.telefit.at

Wien (OTS/PWK644) - Aktuelle Abhör- und Spionage-Skandale in aller Welt zeigen die Bedeutung von IT-Sicherheit und Datenschutz auch für Klein- und Mittelbetriebe in Österreich. Doch täglich neue Formen der Bedrohung verunsichern viele Unternehmer. Was können kleine Betriebe tun, um sich vor Cyber-Kriminalität zu schützen? Ist E-Business nicht mehr sicher? Was passiert mit Unternehmensdaten in der Cloud?

Hier setzt TELEFIT, die E-Business-Roadshow der Wirtschaftskammern Österreichs, an und zeigt mit anschaulichen Beispielen sowie praktischen und zum Großteil kostenlosen Lösungen, wie jedes Unternehmen unabhängig von der Größe durch den Einsatz von E-Business- und Kommunikationslösungen profitieren kann. Im Anschluss an die Show können Besucher die neuesten Anwendungen selbst ausprobieren und verbliebene Fragen mit den anwesenden Experten besprechen.

Ab 2014 verpflichtend: die E-Rechnung an den Bund

Ein großer Schritt in Richtung papierloses Büro kommt 2014 auf Lieferanten oder Dienstleister von Bundesdienststellen, wie z.B. Gymnasien, Höheren Lehranstalten, Polizeiinspektionen oder Bezirksgerichten, zu. Denn ab dem 01.01.2014 müssen alle Rechnungen an den Bund elektronisch übermittelt werden - eine Papierrechnung wird dann nicht mehr akzeptiert.

Bei der aktuellen TELEFIT Roadshow erfahren Betroffene, wie sie ihre Rechnungen künftig an den Bund stellen können und wie Unternehmen selbst am besten von der E-Rechnung im Geschäftsverkehr profitieren.

Startschuss zur TELEFIT Roadshow 2013 fiel in Tulln

TELEFIT, die größte E-Business-Roadshow Österreichs, tourt von September bis November 2013 durch ganz Österreich. Die Premiere des aktuellen Programms war gestern im Tullner Rathaus vor berstend vollem Saal. Anschließend ist die TELEFIT Roadshow, die vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend unterstützt wird, an weiteren 30 Orten in allen neun österreichischen Bundesländern zu sehen. TELEFIT ist keine IT-Schulung sondern präsentiert Lösungen für kleine Unternehmen, die Zeit und Geld sparen. Neben den aktuellen Themen Sicherheit im Internet, Social-Media und Online-Werbung bringt TELEFIT das jährliche E-Business Update für KMU. Der Tourplan mit allen besuchten Orten ist unter www.telefit.at zu finden. Ein Besuch der TELEFIT Roadshow ist kostenlos, die Anmeldung unter www.telefit.at ist notwendig.

Alle Informationen zum Programm von TELEFIT 2013 und die Möglichkeit zur Anmeldung sind auf www.telefit.at zu finden. (JR).

Rückfragen & Kontakt:

Wirtschaftskammer Österreich

E-Center

Dr. Gerhard Laga

Tel.: 05 90 900-4203

E-Mail: ecenter @ wko.at