FP-Gudenus zu SPÖ-Madoff-AVZ-Skandal: Häupl muss endlich zu Milliarden-Debakel Stellung nehmen!

Niemand glaubt, dass der Bürgermeister nicht permanent über die irrwitzigen Fehlspekulationen informiert war

Wien (OTS/fpd) - Im Stiftungsrat der Häupl-Privatstiftung AVZ sitzen durch die Bank rote Parteisoldaten, mit denen der Herr Bürgermeister auch immer wieder auf einen Spritzwein oder zwei geht. "Aber sie verraten ihm nicht, wie es um die 1,7 Milliarden Euro Volksvermögen bestellt ist, die ihnen die SPÖ überantwortet hat? Diese verzweifelte Rechtfertigung des augenscheinlich völlig überforderten Häupl ist einfach nur lachhaft", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Für ihn besteht kein Zweifel darüber, dass der Wiener SPÖ-Vorsitzende zu jeder Zeit detailliert über die irrwitzigen Fehlspekulationen in seiner Privatstiftung informiert war: "Es ist höchste Zeit, dass Häupl die Karten auf den Tisch legt. Es geht um das Geld der Wienerinnen und Wiener. Er und seine Sozialisten haben endlich zu bekennen, wo sie es versenkt haben."

Die nach BAWAG, Konsum, Franken-Krediten & Co. ja hinreichend skandalerprobten Wiener Sozialisten müssten sich klar darüber sein, dass auch rote Lügen letztlich kurze Beine haben. Gudenus: "Das Spiel ist aus, ein weiteres Verzögern der Aufklärung ein Schlag ins Gesicht des geschädigten Bürgers! Politisch geht es jetzt einerseits darum, ob die SPÖ die 1,7 Milliarden von vornherein gezielt in die Häupl-Privatstiftung eingebracht hat, um sich und ihren Günstlingen unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine gigantische finanzielle Spielwiese zu eröffnen. Andererseits müssen sowohl die offenbar eklatante Misswirtschaft der roten Kader in der AVZ als auch die Beziehungen zwischen Häupl-SPÖ, der dubiosen Bankerin Sonja Kohn und dem 60 Milliarden Dollar-Betrüger Bernard L. Madoff restlos aufgeklärt werden. Solange das nicht erfolgt ist, stehen sogar die Vorwürfe der persönliche Bereicherung und der illegalen Parteienfinanzierung im Raum." (Schluss)

