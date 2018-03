JVP NÖ Krempl: Kurz vor den Nationalratswahlen versucht FPÖ alles um Andere anzupatzen

Mehr als 2.500 Funktionäre engagieren sich ehrenamtlich vor Ort.

St. Pölten (OTS) - "Es ist schon erstaunlich zu welchen Mitteln die FPÖ in den letzten Tagen vor der Wahl greift. Die JVP NÖ als größte politische Jugendorganisation in Niederösterreich wird angepatzt, um noch politisches Kleingeld zu wechseln", zeigt sich JVP NÖ Landesgeschäftsführer MMag. Markus Krempl verwundert über die Aussagen des Ring Freiheitlicher Wirtschaftstreibenden. "Die an den Haaren herbei gezogenen Vorwürfe entbehren jeder Grundlage", so Krempl.

"In den 360 JVP Gruppen in Niederösterreich engagieren sich Jugendliche ehrenamtlich und stärken durch ihre Aktivitäten die Gemeinschaft vor Ort in den Gemeinden. Alle Veranstaltungen, die von den JVP Gruppen vor Ort organisiert werden unterliegen dem NÖ Veranstaltungsgesetz. Das Einhalten sämtlicher Auflagen wird von den zuständigen Behörden laufend kontrolliert. Betriebsanlagengenehmigungen, Sanitäts-, Sicherheits- sowie Rettungskonzepte liegen bei jeder einzelnen Veranstaltung auf," stellt Krempl klar.

"Sämtliche Funktionäre arbeiten ehrenamtlich und bringen ihre Freizeit kostenlos ein. Darüber hinaus achten die JVP Gruppen stets darauf, dass Kooperationen mit den regionalen Gastronomiebetrieben eingegangen werden, bspw. bei Bällen, Feiern, Sitzungen oder Generalversammlungen", zeigt sich Krempl stolz auf das Verantwortungsbewusstsein der Funktionärinnen und Funktionäre vor Ort für ein gelebtes Miteinander in der Gemeinde.

