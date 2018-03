ASFINAG: Herbst-Waschtage für 149 Tunnelanlagen auf Österreichs Autobahnen starten

Saubere Anlagen erhöhen Verkehrssicherheit und sorgen für mehr Fahrkomfort

Wien (OTS) - Waschtage in Österreichs Tunnel sind Schwerarbeit - doch sie erhöhen die Verkehrssicherheit maßgeblich und machen die 149 Tunnel in Österreich fit für den Winter. Von Bordsteinreflektoren über die Beleuchtung bis hin zu den Notrufnischen und den Videokameras - sämtliche Anlagen erhalten einen reinigenden Herbstputz auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen. Bis Oktober sorgen die 43 Autobahnmeistereien der ASFINAG dafür, dass Tunnel auf einer Gesamtlänge von mehr als 347 Kilometern gewaschen und gereinigt werden - das entspricht in etwa der Strecke zwischen Wien und Kitzbühel. Mehr Helligkeit im Tunnel sorgen so rechtzeitig vor dem Winter für mehr Sichtbarkeit und somit für mehr Sicherheit bei der Fahrt durch den Tunnel.

Die Herbstwäsche der Tunnel ist Schwerarbeit für die 43 Autobahnmeistereien. "Schon die Erstellung des Tunnelwaschplans ist eine große Herausforderung. Denn trotz dieser notwendigen Maßnahmen für die Verkehrssicherheit soll der Verkehr möglichst wenig behindert werden", erklärt ASFINAG-Geschäftsführer Josef Fiala. Deswegen finden die Arbeiten hauptsächlich in den Nachtstunden statt. Das bedeutet für die Mitarbeiter der ASFINAG höchsten Einsatz - denn die bereits niedrigen Temperaturen sind bei der Arbeit mit Wasser und Reinigungsgeräten in Tunnel eine große Herausforderung für die knapp 1.400 Mitarbeiter in den Autobahnmeistereien.

Zwei Mal pro Jahr unterzieht die ASFINAG die Tunnel einer intensiven Wäsche und Reinigung. "Saubere Tunnel bringen gute Sicht -wichtig, wenn es um die Sicherheit der Autofahrer geht", wie Fiala weiter ausführt. Teilweise bis zu 70 Personen sind gleichzeitig bei einer Wäsche im Tunnel im Einsatz. Denn die Sperren nutzt die ASFINAG auch gleich für weitere Servicearbeiten. Ergebnis daraus: für die Autofahrer gibt es dadurch weniger Behinderungen, da möglichst viele notwendige Arbeiten in einer Sperrre des Tunnels durchgeführt werden können.

Die Mitarbeiter der ASFINAG setzen Hochdruckdüsen zur Beseitigung der Schmutzschicht aus Staub, Öl und Gummiabrieb ein. Beim Hauptwaschgang kommen rotierende Bürsten und morderne Tunnelwaschzüge zum Einsatz. Die Tunnelwäsche bedeutet aber auch Handarbeit:

Verkehrszeichen oder Leiteinrichtungen müssen abmontiert und händisch gereinigt werden. Dabei lässt die ASFINAG auch die Umwelt nicht außer Acht: Gewaschen wird ausschließlich mit Wasser und biologisch vollständig abbaubaren Reinigungsmittel. Die Waschtage werden bis Oktober in Österreichs Tunnel andauern. Neben der Nachtarbeit finden in einigen Tunnelanlagen mit zwei Röhren die Waschtage auch während des Tages statt - für den Verkehr verbleibt eine Fahrspur offen während der Reinigung.

Anzahl Tunnel-Kilometer pro Bundesland

Wien und Wien-Umgebung, NÖ, Bgld. 28 Kilometer Tunnelröhren (32 Tunnel) Steiermark 88 Kilometer Tunnelröhren (27 Tunnel) Oberösterreich 48 Kilometer Tunnelröhren (25 Tunnel) Kärnten 49 Kilometer Tunnelröhren (24 Tunnel) Tirol/Vorarlberg 95 Kilometer Tunnelröhren (29 Tunnel) Salzburg 39 Kilometer Tunnelröhren (12 Tunnel) GESAMT 347 Kilometer Tunnelröhren (149 Tunnel)

