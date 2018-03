Notfallpsychologie und ihre möglichen Einsatzbereiche

Fachtagung des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen

Wien (OTS) - Die notfallpsychologische Betreuung von Menschen nach aussergewöhnlich belastenden Situationen ist in den letzten Jahren zum Standard psychologischer Arbeit geworden. Einen Überblick, in welchen Bereichen Notfallpsychologie eine wichtige Rolle spielt, vermittelt am kommenden Freitag, dem 20. September von 13:00 - 18:00 Uhr die Fachtagung des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen im BÖP-Seminarzentrum in der Dietrichgasse 25, 1030 Wien.

Vorträge:

13:00 Eröffnung, PhDr.Dr. Cornel Binder-Krieglstein, Vizepräsident des BÖP, Leiter der Fachsektion Notfallpsychologie im BÖP

13:10 Notfallpsychologie beim Österreichischen Bundesheer

Oberst Mag. Christian Langer, Heerespsychologischer Dienst

14:00 Notfallpsychologie bei der Bundespolizei

Mag. Elisabeth Schneider, Psychologischer Dienst, BM für Inneres

14:50 Notfallpsychologie beim Roten Kreuz NÖ und bei der Freiwilligen Feuerwehr NÖ

Mag. Regina Kabicher, Landesklinikum Neunkirchen

16:20 Notfallpsychologie bei schwerkranken Kindern und deren Eltern im Kinderkrankenhaus

Dr. Reinhard Topf, St. Anna Kinderspital

17:10 Notfallpsychologie: Einsatz und Wirksamkeit

ao. Univ. Prof. Dr. Barbara Juen, Universität Innsbruck

18:00 Abschluss der Fachtagung

MedienvertreterInnen sind herzlich eingelagen.

