Eine "Giftwolke" gegen Ökozid

Smartmob zum "International Peace Day" am 25. September in Wien

Wien (OTS) - Am Mittwoch den 25. September startet die österreichische Gruppe der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) "End Ecocide in Europe" in Wien den Smartmob "Giftwolke". Die Aktion beginnt um 18 Uhr am Stephansplatz. Erwartet werden etwa 100 DarstellerInnen. Die Öffentlichkeit soll so für das Anliegen der EBI sensibilisiert werden. Ökozid beschreibt die erhebliche Beschädigung, Zerstörung oder den Verlust von Ökosystemen eines bestimmten Gebietes. Die EBI "End Ecocide in Europe" setzt sich für eine Richtlinie auf europäischer Ebene ein um Entscheidungsträger in Wirtschaft und Politik für Verbrechen an der Natur direkt und strafrechtlich haftbar zu machen.

Konkret fordert die Bewegung, dass BürgerInnen, Firmen und Organisationen aus der EU, die Ökozid begehen, unterstützen oder finanzieren, strafrechtlich haftbar gemacht werden können, sodass Ökosysteme als Einheit geschützt werden und nicht nur einzelne Elemente, wie z.B. Boden, Luft, Flora oder Fauna. Die Initiative muss bis 22. Januar 2014 eine Million Unterschriften sammeln um diesen Antrag an die EU-Kommission herantragen zu können. In sieben Ländern gilt dabei eine Mindestquote an Unterschriften (in Österreich 14.500, in Deutschland:74.250). Bei Erfolg der EBI muss sich sowohl das Europaparlament in einer öffentlichen Anhörung als auch die EU-Kommission mit einer offiziellen Stellungnahme mit dem Thema Ökozid ernsthaft auseinandersetzen.

"End Ecocide in Europe" ist eine zivilgesellschaftliche Grassrootsbewegung mit etwa 150 ehrenamtlichen Freiwilligen aus vielen Ländern der EU. Sie alle eint die Überzeugung, dass eine Gesellschaft, die Gewinnmaximierung auf Kosten der Natur betreibt, keine Überlebenschance besitzt. Sie setzen sich daher für einen gesellschaftlichen Wertewandel ein: weg vom Verständnis, dass der Planet auszubeutendes Eigentum der Menschen ist bis hin zur Verinnerlichung, dass der Mensch integraler Bestandteil eines endlichen planetaren Ökosystems ist.

Der Smartmob "Giftwolke" in Wien ist eine von vielen Maßnahmen, um Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Ökozid zu erregen. Die DarstellerInnen werden dabei den Erstickungstod einer imaginären Giftwolke simulieren. Wenn zum Beispiel mit der großindustriellen CO2-Sequestrierung und unterirdischen Lagerung in wenigen Jahrzehnten begonnen wird, könnte ein solches Szenario durchaus Wirklichkeit werden. Aber auch aktuelle Fälle wie der Kraftwerksbau an der Schwarzen Sulm oder das Goldminenprojekt in Rumänien zeigen, dass es höchst an der Zeit ist unseren Planeten durch ein eigenes international gültiges Strafgesetz zu schützen. Vor dem Smartmob am 25. September in Wien wird es einen europaweiten "End Ecocide"-Aktionstag am 21. September sowohl in Österreich als auch in Brüssel und vielen weiteren Städten der EU geben, an dem viele Veranstaltungen durchgeführt werden.

Für den Oktober ist eine Pressekonferenz mit den PartnerInnen und unterstützenden Organisationen der EBI geplant und daran anschließend für den Rest des Jahres österreichweite Aktionen an Schulen, Universitäten und Kooperationen mit nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen.

Bilder, Radiomitschnitte und weitere Informationen zum Ökozid finden sie online in unserer Pressemappe auf:

http://www.stopoekozid.at/pressemappe.

Thomas Eitzenberger, E-Mail: et @ endecocide.eu, Telefon: 0676-6798191, www.endecocide.eu.