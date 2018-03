Wissenswertes zum Start der KV-Verhandlungen des FMMI

Facts, Figures & Mythen

Wien (OTS) - Der Fachverband der Maschinen und Metallwaren Industrie (MMI) steht unmittelbar vor der Eröffnung seiner KV-Verhandlungen mit den Gewerkschaften am 24. September. Die Branche spürt nach wie vor die Folgen der 2008 ausgebrochenen Krise, die Zeichen stehen für viele Unternehmen auf Sturm. Im Rahmen der KV-Verhandlungen wird es daher darum gehen, gemeinsam mit den Gewerkschaften für beide Seiten faire Lösungen zu finden, die die Beschäftigung in der Branche absichern.

Seit 2012 verhandelt die MMI mit den Gewerkschaften ihren Kollektivvertrag direkt und eigenständig, um ihre spezifischen Rahmenbedingungen und großen Herausforderungen gezielt anzusprechen. Am 24. 9. findet die diesjährige Eröffnungsrunde statt - später als vom FMMI angestrebt. Dieser urgierte Verhandlungen seit dem Frühjahr, um seinen Mitgliedern angesichts der bevorstehenden schwierigen Zeiten möglichst viel Planungssicherheit zu verschaffen.

Der harte internationale Wettbewerb und die stürmische Zukunft erfordern intelligente Lösungen im Kollektivvertrag. Der im Frühjahr von den Gewerkschaften präsentierte sogenannte "Flexibilisierungsvorschlag" würde den in Österreich ohnehin schon teuren Faktor Arbeit für die Betriebe im Gegenteil noch um zusätzliche 8 % verteuern. Die Gewerkschaften hatten ihre Gesprächsbereitschaft zum Thema Arbeitszeit zudem an die Bedingung geknüpft, dass sich die Fachverbände der früheren KV-Verhandlungsrunde wieder gemeinsam an den Tisch setzen. Für den FMMI ist das keine Option. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass es unmöglich ist, in der großen, inhomogenen Runde die spezifischen Rahmenbedingungen der Branche zu adressieren.

Die Maschinen und Metallwaren Industrie

Die Branche ist mit ca. 80 % KMU-Anteil kleinteilig strukturiert, über 85 % der Betriebe sind Familienunternehmen. Die Menschen in der MMI stehen nicht am Hochofen und arbeiten nicht in der Massenfertigung. Als SpezialistInnen stellen sie z. T. in Handarbeit Kleinstserien oder Einzelanfertigungen her, sind aber für rund 24 % des gesamten österreichischen Produktionswertes und 23 % der heimischen Exporte verantwortlich.

Die MMI ist mit rund 120.000 Beschäftigten in 1.200 Unternehmen der größte Fachverband der Industrie, stellt 30 % der Industrie-Arbeitsplätze und bildet rund 40 % der Industrielehrlinge aus. Die Unternehmen der MMI zahlen überdurchschnittlich gut. 2012 waren es im Durchschnitt 14 Brutto-Monatsbezüge à Euro 2.700,-für Arbeiter und rund Euro 4.000,- für Angestellte. Damit verdienen die Beschäftigten in der österreichischen MMI deutlich besser als der EU-Durchschnitt.

Im Durchschnitt weisen die Betriebe der personalintensiven Branche eine Lohntangente (Personalaufwand an der Betriebsleistung) von rund 25 % auf. Viele liegen aber weit darüber, es gibt auch Lohntangenten von bis zu 75 %. Und die Branche ist nicht nur besonders standorttreu, sie hält auch unter schwierigsten Bedingungen an ihrem Mitarbeiterstand fest. Während etwa der Produktionswert in der letzten Krise um über 20 % fiel, sank die Beschäftigung um nur ca. 4 %.

Der Konjunktur-Ausblick: Weiterhin besorgniserregend

Inmitten der globalen Turbulenzen geht es der österreichischen Wirtschaft nicht gut, derzeit stagniert sie. Das WIFO prognostiziert für 2013 eine gesamtwirtschaftliche Produktivität von -0,3 %.

In der MMI sieht es noch weniger erfreulich aus. Im ersten Quartal sank der Absatz um 3,6 %, die Auftragseingänge gingen in diesem Zeitraum um 4,6 % zurück. Im April und Mai ging es mit -5,1 % bei den Aufträgen noch mehr bergab. Gestiegen ist allerdings die Zahl der Beschäftigten: +1,1 % mit Stand Mai.

Die österreichische MMI lebt zu rund 2/3 von Exporten - einer der wichtigsten Abnehmer ist Deutschland. Deshalb kann das Schwächeln der deutschen Branche dramatische Folgen für Österreich haben. Der deutsche Fachverband VDMA meldete im ersten Halbjahr -4 % Exporte und -1 % bei den Aufträgen. Und die deutschen Maschinenbauer bauen bereits MitarbeiterInnen ab.

Industrieland Österreich?

Laut World Economic Forum Ranking 2013 belegt der Standort Österreich mit Platz 16 von 148 zwar insgesamt einen der vorderen Plätze. Aber bei wesentlichen Kriterien ist Österreich sehr weit abgeschlagen. So ist Österreich Vorletzter im Bereich "Flexibilität bei der Entlohnung". Die sehr zentralisierte, starre Lohnfindung nimmt laut WEF den Betrieben die Flexibilität, um auf Veränderungen in der Nachfrage reagieren zu können. Diese ist aber ein wesentlicher Hebel zur Beschäftigungssicherung.

Die Arbeitskosten in Österreich gehören international zu den höchsten. Die auf die Löhne und Gehälter aufgeschlagenen Lohnnebenkosten sind nach Frankreich und Belgien europaweit die dritthöchsten. Die ArbeitnehmerInnen sehen aber von den Aufwendungen der ArbeitgeberInnen pro Stunde verhältnismäßig wenig auf ihrem Gehaltskoto und profitieren auch vergleichsweise wenig von KV-Erhöhungen.

Gleichzeitig steigen die Lohnstückkosten seit Jahren schneller als jene wichtiger Mitbewerber. Laut EU-Kommission wuchsen sie 2012 um 3,5 %, während sie in Deutschland um 2,8 und in der EU um 1,8 % stiegen. Die Schweiz verzeichnete im Vergleich nur ein Plus von 1,5 %. Die Gründe dafür sind die hohen Lohnnebenkosten und Steuern, u.a. dank der dritthöchsten Anzahl bezahlter nicht gearbeiteter Stunden in der EU (EIRO-Studie von 2012).

Mythen und Fakten rund um die KV-Verhandlungen

Unkenntnis der tatsächlichen Rahmenbedingungen der Branche und diverse Irrtümer machen eine rationale Diskussion und sachliche KV-Verhandlungen schwierig. Im Folgenden daher einige der hartnäckigsten Mythen - und die wahre Sachlage.

1. Es gibt keinen "Metaller-KV". Die Fachverbände haben ihre KV schon immer selbstständig abgeschlossen und sind lt. § 4 Arbeitsverfassungsgesetz die zuständigen Tarifpartner. 2012 hat der FMMI begonnen, diese ihm übertragene Verpflichtung selbstständig und direkt auszuüben.

2. Die Behauptung, dass Managergehälter unverhältnismäßig hoch seien und die Betriebe ihre Gewinne an Aktionäre ausschütten, anstatt sie zu reinvestieren, ist kein Thema der Maschinen und Metallwaren Industrie:

Nur 18 der rund 1.200 Betriebe sind börsennotiert. Davon gehören nur zwei Mitglieder zum Top-Segment auf der ATX-Liste.

Die Branche besteht zu über 80 % aus Familienunternehmen, die langfristig denken und in den Betrieb investieren. So wendet die MMI rund 800 Mio. Euro pro Jahr für Forschung und Entwicklung auf.

Im Durchschnitt liegen die Gehälter des Top-Managements in der MMI bei rund dem Dreifachen eines Angestellten und etwa dem Viereinhalbfachen eines Arbeiters. Erfolgsabhängige Prämien kommen immer seltener zum Tragen.

3. Die Milchmädchenrechnung "Weniger Überstunden ergibt mehr Arbeitsplätze" und "38,5 Stunden sind ein Arbeitsplatz" stimmt nicht, denn:

Arbeit von Fachkräften kann nicht beliebig umverteilt werden, gerade in einer hochspezialisierten Branche braucht es für die jeweiligen Aufgaben die passenden MitarbeiterInnen - und die Arbeit fällt immer unregelmäßiger an.

Betriebe können keinen Personalstand aufbauen, der gemessen an den Umsätzen unbezahlbar ist. Arbeitsspitzen stehen zunehmend auftragsarmen Phasen gegenüber, die Rechnung muss sich unter dem Strich ausgehen.

4. Die Behauptung, die Arbeitgeber fordern einen 12-Stunden-Tag, stimmt nicht.

Es geht vielmehr darum, bei Auftragsspitzen auch mehr arbeiten zu können. Die Normalarbeitszeit soll gleich bleiben. Und: Der 12-Stunden-Tag ist im Arbeitszeitgesetz bereits vorgesehen. Er müsste nur von den KV-Partnern intelligent umgesetzt wird.

5. Die Behauptung, dass MitarbeiterInnen durch eine Umverteilung der Normalarbeitszeit aufgrund der Auftragslage um ihre Überstundenzuschläge gebracht werden sollen, stimmt nicht. Betriebe sollen die Möglichkeit haben, die Normalarbeitszeit so zu verteilen, dass sie bei Unterauslastung ihre Belegschaft stabil halten können.

6. Die Behauptung, dass die Beschäftigten in der österreichischen Industrie sehr viele unbezahlte Überstunden leisten, stimmt nicht. Die Anzahl derer, die über 40 Stunden/Woche arbeiten, liegt in der MMI laut Eurofund-Zahlen nur bei 19,1 %. Das ist weniger als in Frankreich (19,7 %) und um 10 % weniger als der Durchschnitt der EU 27. Bei den jährlichen bezahlten, aber nicht gearbeiteten Stunden (Urlaub + Feiertage) liegt Österreich mit 287 Stunden an 3. Stelle in der EU.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Hans-Paul Nosko

Fachverband MASCHINEN & METALLWAREN Industrie

Wiedner Hauptstraße 63, A-1045 Wien

Telefon +43 (0)5 90 900-3459

Mobil +43 (0)699 150 105 33

Fax +43 (0)1 505 10 20

E-Mail nosko @ fmmi.at