Gasometer Music City bekommt neue Studienzweige

Musikpädagogik und Medienmusik ab Wintersemester belegbar - JAM MUSIC LAB stockt Lehrkörper mit Top-Filmmusikern auf

Wien (OTS) - Die Gasometer Music-City erweitert ihr Studienangebot. Ab kommendem Wintersemester gibt es für angehende Musiklehrer und Musiklehrerinnen die Möglichkeit zu einem zeitgemäßen Diplomstudium im Fach "Musikpädagogik" mit Schwerpunkt Popularmusik. Ebenso werden Studienprogramme zur Weiter- und Fortbildung für bereits aktive Lehrende im Musikschulbereich angeboten.

"Mit Blick auf die steigenden Anforderungen an Stilsicherheit in Theorie und praktischer Aufbereitung aktueller Musikformen, gewinnt die Musikpädagogik zunehmend an Bedeutung", erläutert Marcus Ratka, Direktor des Institutes JAM MUSIC LAB in der Gasometer Music City. Die Ganztagsschule mit Unterricht am Vormittag und Übungsmöglichkeiten nachmittags generiere, so Ratka weiter, Bedarf an Weiterbildung für Musiklehrer und Musiklehrerinnen.

Das neue IGP-Studium (Instrument, Gesang und Pädagogik) umfasst ein Instrumental- bzw. Gesangshauptfach und alle üblichen Ergänzungsfächer wie Gehörbildung, Rhythmik, Musiktheorie, Musikgeschichte und Musikpsychologie oder Improvisation. Die Dauer des Studiums beträgt acht Semester und schließt mit einer Diplomprüfung samt Lehrbefähigung ab.

Neu ab Wintersemester ist auch das Studienfach "Medienmusik". Die achtsemestrige Ausbildung umfasst Techniken und Theorie für Musikproduktionen in den Bereichen Film, Fernsehen, Theater, Werbung und Computerspiele. Für die Lehrtätigkeit konnte das JAM MUSIC LAB die Top-Vertreter der Filmmusikbranche Helmut Neugebauer, Oliver Schmellenkamp sowie Paul Gallister verpflichten. Zu ihren Arbeiten zählen u.a. die Kinoklassiker "We feed the world" oder "Let's make Money".

Weitere Informationen unter: www.jammusiclab.at

Der Gasometer gehört zur Gesiba, welche von der Wien Holding verwaltet wird.

Rückfragen & Kontakt:

Marcus Ratka

Direktor JAM MUSIC LAB

Gasometer Music City

Guglgasse 8

1110 Wien

Tel.: 01 / 946 68 46

Mobil: 0699 / 107 63 340

www.jammusiclab.at