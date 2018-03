Axios Systems im Magic Quadrant 'IT Service Support Management Tools 2013' von Gartner aufgeführt

Herndon, Virginia (ots/PRNewswire) - Axios Systems (http://www.axiossystems.com), ein Vorreiter für IT-Service-Managementlösungen,

ist im

aktuellen "Magic Quadrant for IT Service Support Management (ITSSM) Tools", von dem weltweit tätigen Branchenanalysten Gartner, Inc.[i] aufgeführt worden.

Im Fokus des 'ITSSM Magic Quadrant' stehen dabei 13 Hersteller für Enterprise-Lösungen, die Gartners Aufnahmekriterien erfüllten. Dazu gehören unter anderem die Fähigkeit, Anforderungen von Grossunternehmen in den Bereichen Incident, Problem, Change, Release, Knowledge, Service Support Analytics, Self-Service und Service-Level Agreement Management zu erfüllen. Dies musste einerseits anhand von Referenzkunden belegt werden, zum anderen führte Gartner auch eine Kundenbefragung durch.

"Axios Systems freut sich ausserordentlich, im aktuellen ITSSM Magic Quadrant von Gartner aufgeführt zu sein. Wir glauben, dass diese Anerkennung unsere Fähigkeit unterstreicht, skalierbare, pragmatische Lösungen bereitzustellen, die den aktuellen und zukünftigen Bedarf unserer Kunden decken," erklärte Tasos Symeonides, CEO von Axios Systems.

Konzipiert für SaaS und On-Premise, liefert assyst von Axios die neueste Lösung für Dashboard-Technologie in Echtzeit, Social IT-Management, Mobilität, Reporting, Ressourcenplanung und Prognose und bietet damit eine Lösung, die zu unmittelbarer Kundenzufriedenheit und Kostenverringerungen führt. Darüber hinaus bietet assyst integrierte Funktionalitäten zur Unterstützung von ITAM-Governance & -Standardisierung und führt die ITRPM-Bewegung (IT Resource Performance Management) mit Funktionen wie Crowd Sourcing und Gamifizierung in einer einzigen, schnell zur Verfügung stehenden Lösung an.

Über den Magic Quadrant

Gartner unterstützt keinen Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in den Analysen dargestellt werden. Gartner empfiehlt Technologieanwendern auch nicht, nur die Anbieter mit einer hohen Platzierung zu nutzen. Gartners Veröffentlichungen beruhen auf der Meinung von Gartners Forschungsorganisation und sollten nicht als eine Darstellung von Tatsachen verstanden werden. Gartner lehnt alle ausgedrückten oder implizierten Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschungen, eingeschlossen alle Gewährleistungen in Bezug auf die Marktgängigkeit bzw. die Anwendbarkeit für einen bestimmten Zweck ab.

Weitere Informationen zu Gartner finden Sie unter http://www.gartner.com. Kunden von Gartner, die den Bericht einsehen wollen, können auf diesen über die Website zugreifen.

Informationen zu Axios Systems

Axios Systems hat sich allein der Bereitstellung von ITSM-Lösungen verschrieben. Als ein innovatives Unternehmen mit führender Technologie, erreicht Axios damit eine kontinuierliche Weiterentwicklung, der IT in einen geschäftsorientierten Dienstleistungsanbieter.

Die Enterprise-ITSM-Software von Axios, assyst, wurde kundengesteuert und lebendig entwickelt, um Menschen, Prozesse und Technologie zu unterstützen. assyst ist eine einfache und doch leistungsstarke ITSM-Software [http://www.axiossystems.com/en/solutions/index.html], die leicht anzuwenden und zu warten ist.

Axios ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Büros in ganz Nord-, Mittel- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten sowie im asiatisch-pazifischen Raum. Weitere Informationen über Axios Systems finden Sie unter http://www.axiossystems.com.

i. Gartner "Magic Quadrant for IT Service Support Management Tools" von Jared Greene und Jeffrey M. Brooks, 20. August 2013.

