EANS-News: Rosenbauer International AG / Zweiter PANTHER 6x6 an den Flughafen Linz übergeben / blue danube airport linz setzt erneut auf Rosenbauer / Technologie des heimischen Weltmarktführers überzeugt (mit Bild)

Leonding (euro adhoc) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Unternehmen/Auslieferung

Nach der Anschaffung im Jahr 2011 setzt der blue danube

airport linz erneut auf die Qualität des Technologieführers Rosenbauer. Für noch höhere Sicherheitsmaßnahmen ist nun ein weiterer PANTHER 6x6 im Einsatz. Mit mehr als 1.100 Auslieferungen in über 80 Ländern hat sich der PANTHER im Einsatz bewährt und gilt am Markt als weltweit modernstes Flughafenlöschfahrzeug.

Erster PANTHER mit Volvo-Motor

Der neue PANTHER ist mit rund 700 PS leistungsstark, beschleunigt trotz seiner 39 Tonnen mit einem 6-Zylinder-Heckmotor innerhalb von 30 Sekunden von null auf 80 km/h und ist für die Brandbekämpfung mit 12.500 l Wasser, 1.500 l Schaum, 500 kg Pulver und einer CO2-Anlage ausgestattet. Doch noch eine Besonderheit zeichnet den neuen Linzer PANTHER aus: Er ist der erste PANTHER mit original zertifiziertem EURO V Volvo-Motor.

Des Weiteren ist das Fahrzeug mit einem Frontwerfer RM15C und mit einem RM60C am Dach ausgestattet mit einer Leistung von 6.000 l/min bei 10bar. In Kombination mit der Einbaupumpe R600 liefert der Hochleistungswerfer Bestwerte in punkto Wurfweite von bis zu 90 m. Beide können gleichzeitig einfach mittels Joystick gesteuert werden. Umfeldbeleuchtung, LED-Mannschaftsraumbeleuchtung, Schnellstart bei der Fahrertür und Rückfahrkamera sind zusätzliche Komfort- und Sicherheitselemente.

Ursprung verbindet

Neben internationalen Exporterfolgen freut es Rosenbauer umso mehr, dass auch der heimische Flughafen erneut auf Rosenbauer Qualität baut und somit gewährleistet, dass der Flughafen auch weiterhin den höchsten internationalen Standards entspricht. "Rosenbauer ist ein wesentlicher Träger des Wirtschaftsstandortes Oberösterreich. Daher macht uns speziell diese regionale Verbundenheit stolz, zudem der Linzer Flughafen auch den ersten Eindruck unserer internationalen Gäste und Kunden prägt.", so Dieter Siegel, CEO der Rosenbauer International AG.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Rosenbauer International AG

Mag. Gerda Königstorfer,

Leitung Unternehmenskommunikation / IR, Unternehmenssprecher Paschinger Straße 90, 4060 Leonding, Austria

Tel.: +43 732 67 94-568

Fax: +43 732 67 94-94568

E-Mail: press @ rosenbauer.com

www.rosenbauer.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

Bilder zur Meldung:

----------------------------------------------

http://resources.euroadhoc.com/us/E4iMY7QY

http://resources.euroadhoc.com/us/WvuL8v98

Unternehmen: Rosenbauer International AG Paschingerstrasse 90 A-4060 Leonding Telefon: +43(0)732 6794 568 FAX: +43(0)732 6794 89 Email: ir @ rosenbauer.com WWW: www.rosenbauer.com Branche: Maschinenbau ISIN: AT0000922554 Indizes: WBI, ATX Prime Börsen: Freiverkehr: Berlin, Stuttgart, Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Rosenbauer International AG

Mag. Gerda Königstorfer

Tel.: 0732/6794-568

gerda.koenigstorfer@rosenbauer.com