"Wien 1900" im MAK: Großes Interesse an der Neuaufstellung der MAK-Schausammlung zu "Design / Kunstgewerbe 1890-1938"

Wien (OTS) - Unter großem Publikumsinteresse eröffnete Kulturministerin Dr. Claudia Schmied gestern Abend, 17. September 2013, mit MAK-Direktor Christoph Thun-Hohenstein, Kunsthistoriker und Kurator Christian Witt-Dörring und Gestalter Michael Embacher die soeben fertiggestellte, völlig neukonzeptionierte MAK-Schausammlung "Wien 1900. Design / Kunstgewerbe 1890-1938". Erstmals konnten die Eröffnungsgäste einen Blick in die drei neuen Räume zu "Wien 1900" werfen, die als neues Herzstück des MAK auf eine sinnliche Zeitreise durch das ebenso facetten- wie folgenreiche Design und Kunstgewerbe der Wiener Moderne laden.

In einer atmosphärisch dezenten Gestaltung des Designers Michael Embacher bieten etwa 500 Exponate, die von Kurator Christian Witt-Dörring repräsentativ ausgewählt wurden, einen Einblick in die faszinierende Vielschichtigkeit der Wiener Moderne und in die Qualität der MAK-Sammlung zu dieser Kulturepoche. "Das MAK besitzt unschätzbare Ressourcen zur Wiener Moderne und vermittelt mit dieser sowohl kuratorisch als auch gestalterisch höchst anspruchsvollen neuen Schausammlung einen eindrucksvollen Einblick in die Dichte und Qualität von Kunst, Kultur und Geistesleben in Wien um 1900. Die Entwicklungen in Design und Kunstgewerbe dieser Epoche zählen zu den Gipfelleistungen der angewandten Kunst, und ich glaube, dass es uns mit der neuen Schausammlung Wien 1900 gelingt, die zentrale Rolle der Wiener Moderne und ihre ungebrochene Aktualität zu vermitteln", so MAK-Direktor Christoph Thun-Hohenstein.

Kulturministerin Dr. Claudia Schmied unterstrich die Bedeutung der Neupräsentation: "'Zeitlos elegant' entführt uns in die Welt des Wiener Kunsthandwerks um das Jahr 1900. Die wunderbaren Exponate gewähren uns Einblicke in die Denk- und Gefühlswelt der Menschen in einer Zeit des Aufbruchs und der Veränderung. Wie jeder Blick in die Vergangenheit trägt auch dieser zum Verständnis unserer Gegenwart bei und lässt uns erahnen, wie Wien zu der Stadt wurde, die sie heute ist. Zugleich erfreut die vielseitige Formensprache der Objekte das ästhetische Auge. Ich freue mich, dass die großartige Sammlung interessierten Besucherinnen und Besuchern nun in zeitgemäßer Aufstellung in den neuen Schausammlungsräumen zugänglich ist."

Die neue MAK-Schausammlung Wien 1900 ist ab heute, 18. September 2013, permanent zu sehen.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4586

Rückfragen & Kontakt:

Presse MAK

Judith Schwarz-Jungmann (Leitung)

Sandra Hell-Ghignone

Veronika Träger

Lara Steinhäußer

T +43 1 711 36-233, 229, 212

presse @ MAK.at

www.MAK.at