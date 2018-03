Kunst VHS - "Kunst für Alle!": Vernissage und Preisverleihung mit über 200 Bildern und Skulpturen

Profi- und HobbykünstlerInnen präsentieren ihre Kunstwerke am 23. September

Wien (OTS) - "Kunst für alle" lautet das Motto, unter dem die Kunst VHS (KVH) Profi- und HobbykünstlerInnen ermöglicht, ihre Kunstwerke auszustellen. Anlässlich des 50. Geburtstags des Standorts öffnete die KVH ihre Türen für Kunstschaffende. Das Ergebnis: Eine Ausstellung mit über 200 Bildern und Skulpturen. "Mit dieser Aktion geben wir Profi- und HobbykünstlerInnen Raum, ihre Werke zu präsentieren. Dass nun so viele Kunstschaffende in so kurzer Zeit an unserer Aktion teilgenommen haben, bestätigt unser Motto: Kunst braucht Öffentlichkeit", so die Direktorin der Kunst VHS, Monika Reif. Bereits am dritten Tag der Einreichfrist waren die Raumressourcen ausgeschöpft. Über 200 TeilnehmerInnen hatten ihre Gemälde, Zeichnungen, Druckgrafiken, Fotografien und Skulpturen für die geplante Ausstellung "Kunst für alle" abgegeben.

Vernissage und Preisverleihung

Am 23. September können BesucherInnen von 9 bis 17 Uhr bei einer öffentlichen Ausstellungsbegehung in der Kunst VHS über den Publikumspreis abstimmen. Um 18.30 Uhr eröffnet Martina Malyar, Bezirksvorsteherin Alsergrund, die Ausstellung aller 200 eingereichten Arbeiten. Am gleichen Abend werden auch die GewinnerInnen des Publikumspreises gekürt. Eine Fachjury vergibt zusätzlich einen Preis an drei weitere Kunstschaffende, die eine Ausstellung in der VHS Wien erhalten. Die Werke der Ausstellung "Kunst für alle" können in der Kunst VHS (9., Lazarettgasse 27) bis 10. Oktober besichtigt werden.

Weitere Informationen auf www.vhs.at/kvh.

