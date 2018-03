Presseführung Ausstellung "FACELESS part II" - Einladung

Wien (OTS) - "FACELESS part I" zeigte, welchen Reiz das Verstecken, Verhüllen oder Maskieren des Gesichts auf Kunst und Mode nach 9/11 ausübte. Der zweite Teil der Ausstellung führt diese Bestandsaufnahme fort und gewinnt an partizipativem Charakter. Im Fokus stehen interdisziplinäre Arbeiten sowie Lectures, Performances und Workshops, die vermitteln, wie man ohne Gesichtsverlust überleben und gleichzeitig revoltieren kann.

Presseführung "FACELESS part II"



Als Gesprächspartner erwarten Sie:



- Dr. Christian Strasser, Direktor MuseumsQuartier Wien

- Elisabeth Hajek, künstlerische Leiterin freiraum quartier21

INTERNATIONAL

- Bogomir Doringer, Künstler und Kurator der zweiteiligen

Ausstellung "FACELESS"

- Brigitte Felderer, Universität für angewandte Kunst Wien

- Matthias Tarasiewicz, Artistic Technology Research (Universität

für angewandte Kunst Wien)



sowie folgende KünstlerInnen:



Martin Backes (DE), Heiko Bressnik (AT), Cracked Labs (AT),

Arthur Elsenaar (NL)*, Adam Harvey (US)*, Jakob Lena Knebl & Thomas

Hörl (AT), Mirko Lazovic (RS/NL)*, Vanessa Lodigiani (MX), Jelena

Miskovic (RS/NL)*, Bob Miloshevic (RS)*, Bernd Oppl (AT), Marco

Pezzotta (IT)*, Tarron Ruiz-Avila (AU)*, Daniel Vom Keller (CH/NL)*,

Marcus Zobl (US/AT)



*Artists-in-Residence des quartier21/MQ



Um Anmeldung wird gebeten.



Datum: 27.9.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

freiraum quartier21 INTERNATIONAL, MuseumsQuartier Wien

Museumsplatz 1, 1070 Wien



