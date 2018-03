"Dreispiel im Vierten" mit Erwin Steinhauer u.a. im ORF-RadioKulturhaus, Wien Museum und Theater Akzent am 28.9.

Wien (OTS) - Erwin Steinhauer steht im Mittelpunkt der zweiten Ausgabe von "Dreispiel im Vierten" am Samstag, den 28. September. Bei der gemeinsamen Veranstaltung von Wien Museum, ORF-RadioKulturhaus und Theater Akzent trifft der Schauspieler, Kabarettist und Musiker in drei Etappen auf Hangspieler Peter Rosmanith, "klezmer reloaded extended", Katharina Straßer und andere. Beginn ist um 18.00 Uhr im Wien Museum.

Eröffnet wird der Abend mit Erinnerungen an einen jüdischen Buchtrödler, der im Wien der Vorkriegszeit im Café Gluck "residiert" und durch sein phänomenales bibliografisches Gedächtnis einen besonderen Ruf genießt, was ihm aber wenig hilft, als er - arg- und hilflos in seiner Weltfremdheit - von der Maschinerie des 1. Weltkriegs erfasst wird. Aus Stefan Zweigs 1929 verfasster Novelle "Buchmendel" liest Erwin Steinhauer ab 18.00 Uhr im Wien Museum. Musikalisch begleitet wird er von Peter Rosmanith am Hang.

Im ORF-RadioKulturhaus erwarten Erwin Steinhauer um 19.30 Uhr "klezmer reloaded extended" - Alexander Shevchenko (Akkordeon), Maciej Golebiowski (Klarinetten, Duduk), Christoph Petschina (Bässe) und Peter Rosmanith (Perkussion) - um gemeinsam klassische Klezmermusik sowie Lieder von Hermann Leopoldi, Louis Taufstein u.a. in neuen Arrangements zum Besten zu geben.

"Feier.Abend" heißt es ab 21.00 Uhr im Theater Akzent, wenn Steinhauer & Seine Lieben gemeinsam mit Katharina Straßer Lieder von Georg Kreisler, Roland Neuwirth oder Janis Joplin vortragen. Mit Georg Graf (Saxophon, Klarinette, Gitarre), Joe Pinkl (Keyboard, Posaune, Tuba) und Peter Rosmanith (Perkussion, Hang). Zwischen den Liedern gibt es Texte von H.C. Artmann, Heli Deinboeck und anderen.

"Dreispiel im Vierten" mit Erwin Steinhauer findet am Samstag, den 28. September statt und ist eine gemeinsame Veranstaltung von Wien Museum (18.00 Uhr), ORF-RadioKulturhaus (19.30 Uhr) und Theater Akzent (21.00 Uhr). Der Eintritt beträgt EUR 39,- für alle drei Konzerte, der Pass ist nur im Kartenbüro des RadioKulturhauses erhältlich. Für "Feier.Abend" gibt es auch Einzelkarten im Theater Akzent. Ab 19.30 Uhr ist der Live-Stream auf radiokulturhaus.ORF.at aktiv. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

