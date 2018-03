Ehrenamtliche Demenz-WegbegleiterInnen

CS und Alzheimer Austria starten Probebetrieb anlässlich Weltalzheimertag

Wien (OTS) - Selbsthilfegruppe Alzheimer Austria und Caritas Socialis (CS) bündeln ihre langjährige Erfahrung in der Betreuung von Menschen mit Demenz und ihrer Angehörigen. Erstmals werden speziell für den Umgang mit Demenz geschulte Ehrenamtliche als kompetente Unterstützung eingesetzt.

NEU: Ehrenamtliche Demenz-WegbegleiterInnen

Ehrenamtliche Demenz-WegbegleiterInnen sind ein Angebot der Caritas Socialis (CS) und Alzheimer Austria. Demenz-WegbegleiterInnen sind Ehrenamtliche mit einer speziellen Ausbildung und praktischer Erfahrung im Umgang mit Menschen mit Demenz. Sie werden von einer hauptamtlichen Koordinatorin der Caritas Socialis (CS) begleitet und stehen zu Hause, aber auch in Betreuungseinrichtungen, zur Verfügung (stundenweise). Die Ehrenamtlichen sind versichert und werden in einem Auswahlverfahren gezielt für diese Tätigkeit ausgesucht. Ziel ist es, Menschen, die von Demenz betroffen sind, und deren Angehörige, zu begleiten und zu unterstützen. Dies umfasst keine pflegerischen Tätigkeiten oder Arbeiten im Haushalt und versteht sich als Ergänzung zu Mobilen Diensten, Tageszentrum und Kurzzeitpflege. Im Februar 2014 startet im Kardinal König Haus ein Ausbildungskurs für DemenzbegleiterInnen. Mit besonders erfahrenen und in Demenz geschulten Ehrenamtlichen starten die ersten Einsätze anlässlich des Weltalzheimertages.

INFO:

Ehrenamtlichen Koordination Demenz-WegbegleiterInnen: Mag.a Corinna Klein,

CS Pflege- und Sozialzentrum Rennweg, Oberzellergasse 1, 1030 Wien, 01 /71753 - 3230, corinna.klein @ cs.or.at

"Demenz weiter denken" - Projekt der Caritas Socialis fördert gesellschaftliche Teilhabe

Die Caritas Socialis baut auf ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz und deren Angehörigen auf. In dem im Mai 2013 gestarteten Projekt "Demenz weiter denken" setzt die Caritas Socialis gezielt auf die Kompetenzerweiterung der MitarbeiterInnen durch ein Bündel an Fortbildungsmaßnahmen.

Die vier weiteren Teilprojekte haben das Ziel auch über die CS hinaus, nachhaltige Impulse für die Teilhabe von Menschen mit Demenz in Wien zu setzen. Die Schwerpunkte dabei sind: Sensibilisierung von Kinder und Jugendlichen zum Thema Demenz, Vernetzung von Angeboten für Angehörige, demenzfreundliche Umgebung schaffen sowie ehrenamtliche Demenz-WegbegleiterInnen.

Jeder Mensch hat unabhängig von Fähigkeiten, Einstellungen und Einschränkungen individuelle Ressourcen und möchte diese in die Gesellschaft einbringen. Diesen Gedanken der Teilhabe wollen wir radikal auf Menschen mit Demenz anwenden. Die CS will mit diesem Projekt die betroffenen Menschen und deren Angehörige sichtbar machen und damit zu einer offenen und positiven Bewusstseinsbildung beitragen.

Rückfragen & Kontakt:

Sabina Dirnberger

Caritas Socialis

Oberzellergasse 1, 1030 Wien

Mobil: 0664 / 54 86 424