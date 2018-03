Inklusion goes Universität: Lebenshilfe übergibt Bibliothek an die Universität Wien

Festakt am 25.9.,9 Uhr,am Institut für Bildungswissenschaften

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 25. September 2013, 9.00 Uhr, übergibt die Lebenshilfe Österreich ihre Bibliothek offiziell an die Universität Wien. Die Festveranstaltung findet am Institut für Bildungswissenschaft (Sensengasse 3a) statt. Neben Vertretern der Bundesministerien für Wissenschaft und Forschung sowie Unterricht, Kunst und Kultur wird Christa Schnabl, Vizerektorin der Universität Wien anwesend sein. Mit dieser Schenkung steht eine der wichtigsten Sammlungen zu sonderpädagogischen Themen Studierenden und Lehrenden der Universität Wien zur Verfügung.

"Mit der Schenkung der größten Bibliothek zu sonderpädagogischen Themen, die die Lebenshilfe über Jahre aufgebaut hat, können wir unseren Studierenden und Lehrenden eine äußerst umfangreiche, zusätzliche Studienressource zur Verfügung stellen. Die Universität Wien forciert damit die Ausbildung von qualifiziertem Fachpersonal und die Förderung wissenschaftlicher Forschung in diesem Bereich," so Christa Schnabl, Vizerektorin für Studierende und Lehre der Universität Wien.

Die Bibliothek der Lebenshilfe Österreich umfasst mehr als 7.000 Bände und zählt zu den wichtigsten Sammlungen zum Thema "intellektuelle Beeinträchtigung" in Österreich. Obwohl die Lebenshilfe Österreich die Bibliothek mit einem Schenkungsvertrag offiziell der Universität Wien übergibt, wird sie weiterhin den Ankauf von Neuerscheinungen auf diesem Gebiet finanzieren. Die Sammlung steht ab Wintersemester 2013/14 in der Fachbibliothek Bildungswissenschaft in der Sensengasse 3a Studierenden und WissenschafterInnen zur Verfügung. "Es erfüllt uns mit Freude, diese umfangreiche und sorgfältig aufgebaute Sammlung einer breiten Anzahl von Studierenden zugänglich zu machen", sagt Germain Weber in seiner Funktion als Präsident der Lebenshilfe Österreich. "Inklusion zu verwirklichen bedeutet, eine notwendige Reform des österreichischen Bildungswesens herbeizuführen. Unser Ansinnen ist es, zukünftige Pädagoginnen und Pädagogen stärker für inklusive Pädagogik zu sensibilisieren. Der neue Standort der Lebenshilfe-Bibliothek unterstützt uns hier sehr."

Das Institut für Bildungswissenschaft der Universität Wien lädt alle Interessierten, denen die Inklusion von Menschen mit Behinderung ein Anliegen ist, zu dieser Veranstaltung ein.

Festakt mit Bibliotheksübergabe "Inklusion über die Lebensspanne" Zeit: Mittwoch, 25. September 2013, 9 Uhr

Ort: HS 1, Institutsgebäude Bildungswissenschaft der Universität Wien, 1090 Wien, Sensengasse 3a

