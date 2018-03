SPNÖ-Klubobmann LAbg. Alfredo Rosenmaier zur morgigen Landtagssitzung

Landespolitik tief betroffen von den Ereignissen in Annaberg

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Seitens der Landespolitik stehen alle fassungslos vor einem Ereignis, welches alle LandesbürgerInnen erschüttert. Mit tiefer Betroffenheit können wir den Angehörigen der ums Leben gekommenen Einsatzkräften nur unsere große Anteilnahme aussprechen und wir hoffen, dass sie trotz der Unbegreiflichkeit dieser Tat Trost finden werden", so der Klubobmann der NÖ Sozialdemokraten, LAbg. Alfredo Rosenmaier, im Vorfeld der morgen stattfindenden Landtagssitzung.

Im Zuge der aktuellen Stunde zum Thema Sicherheit wird die SPNÖ ihre bekannten Forderungen nach einer Aufstockung des Personalstands bei der Exekutive um zumindest 500 Beamtinnen und Beamten erneuern, ebenso ist die Modernisierung der Ausstattung und die Entlastung der BeamtInnen von Verwaltungsabläufen ein Anliegen der Sozialdemokratie. "Leider wurde uns wieder einmal vor Augen geführt, dass jene, die sich beruflich oder ehrenamtlich in den Dienst der Sicherheit und der Kriminalitätsbekämpfung, aber auch in den Dienst am Mitmenschen stellen, in so manchen Fällen auch Gefahr für Gesundheit und Leben in Kauf nehmen müssen. Im Interesse jener, denen für ihre Arbeit unser aller Dank gebührt, dürfen wir dies nie aus den Augen verlieren", so Rosenmaier.

Für die SPÖ ist Sicherheit auch eine Exekutive, die an der Seite der Bürger steht und sie schützt und beschützt, die den Kampf gegen das Verbrechen aktiv führt, gleichzeitig aber Ansprechpartner für die Menschen ist, wenn es um Notsituationen geht. Rosenmaier: "Die Exekutive als 'Bürgerdienst' und als Partner der Bevölkerung - das ist unsere Sichtweise."

Zum Thema Soziales, soziale Sicherheit und der Landtagsvorlage des NÖ Sozialberichts 2012 sehen die NÖ Sozialdemokraten auf das Land wachsende Aufgaben zukommen.

Rosenmaier: "Die Armutsgefährdung nimmt durch Arbeitslosigkeit, neue Erwerbsformen, Behinderung und Pflegebedarf, Leben in einem Mehrpersonenhaushalt, Migration und Verschuldung leider zu. Die Zahl der Menschen in Österreich, die sich elementare Grundbedürfnisse nicht mehr leisten können, ist leider im Zunehmen. Jeder Zehnte muss beim Essen sparen, knapp 400.000 Personen können sich keine neue Kleidung leisten, 300.000 leben in Wohnungen, die sie nicht angemessen warm halten können. Diese Armut, die auch viele Kinder und Jugendliche betrifft, hat drastische Folgen. Folgen für die Gesundheit, die Bildung und die Möglichkeiten der sozialen Teilhabe. Diese Entwicklung fordert von der Politik nicht nur Engagement, sondern auch neue Wege, die vor allem auch die finanziellen Absicherung der sozialen Netzwerkes im Focus haben müssen."

Wichtig für die SPÖ sind auch die vor wenigen Wochen zwischen Land und Bund auf den Weg gebrachte Vorziehung wichtiger Vorhaben des Hochwasserschutzes in Niederösterreich.

"Aufgrund des Hochwassers im Juni 2013 wurde nun auch zwischen dem Bund und den Ländern an der Donau vereinbart, den Realisierungszeitpunkt wichtiger Projekte entlang der Donau um 4 Jahre zu verkürzen. Insgesamt bedeutet dies ein Gesamtinvestitionsvolumen von 860,6 Millionen Euro. Die vergangenen Wochen haben nicht nur in Österreich leider einmal mehr bestätigt, dass sich Jahrhundert-Hochwasserereignisse sicher nicht an statistische Zeitvorgaben halten. Die sozialdemokratische Landtagsfraktion sieht einmal mehr die Notwendigkeit, so rasch als möglich notwendige Maßnahmen und Bauvorhaben zur Vermeidung der immensen Schäden und des menschlichen Leids in der Zukunft zu ergreifen bzw. umzusetzen. Zudem sollen zusätzliche Finanzmittel in Form von einmaligen, nicht rückzahlbaren Zuschüssen für finanzschwache Gemeinden, die den Interessentenbeitrag für die Errichtung von Hochwasserschutzmaßnahmen nicht selbst finanzieren können, bereitgestellt werden", so Rosenmaier.

(Schluss) fa

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landesregierungsfraktion/SPNÖ-Landtagsklub

Mag. Andreas Fiala

Pressesprecher

Tel.: 02742/9005 DW 12794, Mobil: 06642017137

andreas.fiala @ noel.gv.at

www.noe.spoe.at