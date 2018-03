Vilimsky: Bemerkenswerte Ignoranz der APA zwei Wochen vor der NR-Wahl gegenüber der Bank-Austria/Madoff/SPÖ-Verwicklung!

Die Österreichische Presseagentur ignoriert seit Tagen geflissentlich die aktuellen Entwicklungen im größten Finanzskandal der Geschichte

Wien (OTS) - Als höchst bemerkenswert und aufklärungsbedürftig erscheint die permanente Ignoranz der österreichischen Presseagentur (APA) zwei Wochen vor der NR-Wahl gegenüber den jüngsten Enthüllungen rund um das Netzwerk Bank-Austria/Sonja Kohn/SPÖ/ Stadt Wien und AVZ, so heute der Generalsekretär der FPÖ, NAbg. Harald Vilimsky.

Während z.B. in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift "Profil" ein mehrseitiger Bericht über die Rolle der Sonja Kohn in diesen weltweit größten Finanzskandal zu finden ist, sieht die APA offenbar keinen Anlass darüber zu berichten. So fand diese Woche etwa eine Buchpräsentation zu diesem Thema statt. Die APA fand leider keine Zeit darüber zu berichten. Zudem besuchten diese Woche zwei US-Produzenten die Bundeshauptstadt und präsentierten im Wiener Haydnkino vorab einen erst im Jänner anlaufenden Dokumentarfilm, wobei auch hier über die Verquickung der Bank-Austria, der Sonja Kohn und der Stadt Wien eingegangen wird. Der APA war diese Vorpremiere leider keine Zeile wert.

Den Vogel haben die Redakteure jedoch mit der APA 0484 vom 17.9. abgeschossen, wo der Redebeitrag von FP-Chef HC Strache derart entstellt wurde, dass sein eigentlicher Inhalt - nämlich die Verquickung von SPÖ/Stadt Wien und Bank Austria im Madoff-Netzwerk -nicht mehr zu finden war.

Es stelle sich die berechtigte Frage, ob hier finanzieller oder politischer Druck auf die Redaktion der Österreichischen Presseagentur ausgeübt wurde, um die Berichterstattung über diesen größten Finanzskandal der österreichischen Geschichte, der alleine in der Alpenrepublik einen Gesamtschaden von 19,6 Milliarden US-Dollar verursacht hat, möglichst hintanzuhalten. Die Verantwortlichen der APA sind dringlich angehalten die Äquidistanz zu allen politischen Parteien aufrecht zu erhalten um nicht in den Geruch der Parteilichkeit zu geraten, so Vilimsky abschließend.

