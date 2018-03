BZÖ-Bucher: Heute Abstimmungs-Elchtest für Regierung bei Lehrerdienstrecht und Demokratiepaket

BZÖ erzwingt mittels Fristsetzungsanträgen Abstimmung über Lehrerdienstrecht und Demokratiepaket

Wien (OTS) - "Heute gibt es einen Abstimmungs-Elchtest für die Regierung beim Lehrerdienstrecht und Demokratiepaket", kündigt BZÖ-Chef Klubobmann Josef Bucher an. Das BZÖ erzwingt bei der heutigen Sondersitzung des Nationalrates mittels Fristsetzungsanträgen bei beiden Themen Abstimmungen über die jeweiligen Regierungsvorlagen. "Ich bin gespannt, ob SPÖ und ÖVP ihre eigenen - im Ministerrat einstimmig beschlossenen - Anträge ablehnen. Das wäre ein Offenbarungseid, dass die noch Große Koalition hier nur billige Vorwahlbluffs gestartet hat und keinerlei Umsetzungswille vorhanden ist. Bildungsreform und direkte Demokratie sind aber viel zu wichtig, um hier politisches Kleingeld zu wechseln. Ich fordere SPÖ und ÖVP auf, hier gemeinsam mit dem BZÖ Reformen umzusetzen und ausnahmsweise schon vor der Wahl zu halten, was vor der Wahl versprochen wurde", so Bucher.

"Von rot-schwarzen Versprechen und Absichten haben wir in den letzten Jahren genug gehört, aber die Taten sind sie uns bis jetzt schuldig geblieben. Vollinhaltlich sind wir mit den von SPÖ und ÖVP ausverhandelten Vorschlägen nicht einverstanden, aber es sind doch wenige Zentimeter wieder, die nach vorne bewegt werden. In punkto Bildung muss man nämlich in Österreich leider oft schon mit wenigen Millimetern Bewegung zufrieden sein. Es ist daher auch in unserem Sinne, dass hier etwas ausgelöst wird, um die Lehrergewerkschaft in Schach zu halten und die direkte Demokratie zu stärken", bekräftigt Bucher.

