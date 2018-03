Auf zur Wiener Wiesn - fesch reisen mit der WESTbahn!

Rein in die Lederhose bzw. ins Dirndl und als WESTbahn "Trachtenpärchen" besonders günstig zur Wiener Wiesn fahren

Wien (OTS) - Vom 19. September bis 6. Oktober 2013 öffnet das größte Volksfest Österreichs wieder seine Pforten: Die Wiener Wiesn - und das ist für alle Trachtenfans nicht nur die ideale Gelegenheit, die Lederhose und das Dirndl auszuführen, sondern auch günstig damit zu reisen!

Mit der WESTbahn fahren Kunden, die zu zweit in Dirndl bzw. Lederhose unterwegs sind, von einem beliebigen Haltepunkt der WESTbahn-Strecke (Wien-Salzburg) nach Wien zum Spezialpreis. Das in Tracht gekleidete Kundenpaar muss nur dem Steward das Zauberwort "Trachtenpärchen" nennen, dann fährt die zweite Person zum Halbpreis des ohnedies schon sensationell günstigen Haustarifs!

Und das Beste daran ist, dass die WESTbahn-Kunden alle Variationsmöglichkeiten haben - denn der Halbpreis ist diesmal mit allen in der Trafik, online oder im Zug gekauften Tickets für Reisende über 15 Jahren kombinierbar, also auch mit allen aktuellen Aktionstickets. Erhältlich ist das Ticket zum Halbpreis als "Kinderticket" entweder online auf www.westbahn.at oder direkt im Zug.

Preisbeispiele:

Linz-Wien

1. Person: Trafik Aktiv select Euro 11,99,-

2. Person: Halbpreis Euro 8,60,- (da das Haustarif-Ticket Linz-Wien Euro 17,20 kosten würde)

Salzburg-Wien

1. Person: Haustarif Euro 25,-

2. Person: Halbpreis Euro 12,50,-

"Die Aktion "Trachtenpärchen" der WESTbahn ermöglicht jedem Volksfest-Fan preisgünstig zur Wiener Wiesn in den Prater auf die Kaiserwiese zu reisen", erklärt Dr. Erich Forster, Geschäftsführer der WESTbahn Management GmbH, die Aktion.

Die Bezeichnung "Halbpreis" bezieht sich ausschließlich auf den Haustarif der WESTbahn. Das Halbpreis-Ticket ist nicht mit Verbundfahrscheinen kombinierbar und gilt ausschließlich für Fahrten nach Wien im Zeitraum zwischen 19. September und 6. Oktober 2013 an allen Tagen und in allen Zügen der WESTbahn. Das Halbpreis-Ticket kann vorab online oder direkt im Zug erworben werden.

