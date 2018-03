Aviso für Jewellery Fashionistas: Eröffnung des Schmuck-Ateliers "Rosa Marlene" mit Shop am 20. September 2013 im 8. Wiener Bezirk

Wien (OTS) - Rosa Marlene ist eine 23 Jahre alte Goldschmiedin aus Wien. Ihre Ausbildung hat sie an der dortigen renommierten Goldschmiedeakademie erworben. Sie eröffnet am 20. September 2013 ihr erstes eigenes Atelier mit Shop in Wien. Ihre Inspirationen entnimmt sie häufig direkt der Natur und verwendet dabei edelste Materialien wie Gold und Brillanten. Dadurch entstehen hochwertige Unikate. Immer schon war sie von der Vielfalt an Materialien und Formen der Natur fasziniert.

Rosa Marlene steht heute für einen wahr gewordenen Traum:

"Seit September 2013 führe ich mein eigenes Atelier im 8. Bezirk in Wien - hier wird die Liebe zum Kreativen niemals ruhen, denn neue Designs zu entwickeln und neue Fertigungstechniken zu erlernen, ist unglaublich spannend. Und wenn sich andere Menschen für meine Ideen begeistern, ist das nochmals eine Dynamik für sich!"

Eröffnungsfeier mit Wein und Leckerbissen:

Freitag, 20.9.2013 ab 16:00

Samstag, 21.9.2013 10:00 bis 18:00

Sonntag, 22.9.2013 14:00 bis 18:00

Lange Gasse 14, 1080 Wien

www.rosamarlene.de

https://www.facebook.com/rosamarlenewien

Rückfragen & Kontakt:

Judith Zingerle, Online Marketing und PR WebOwls, jz @ webowls.at