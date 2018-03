Als 200.000 NiederösterreicherInnen zu WienerInnen wurden

Im Oktober jährt sich zum 75. Mal die NS-Stadterweiterung zu Groß-Wien

Wien (OTS) - In wenigen Wochen werden 75 Jahre vergangen sein, seitdem die Stadt Wien ihre flächenmäßig größte Ausdehnung erreichte:

Groß-Wien, ein Ergebnis des nationalsozialistischen Größenwahns. Die Parole wurde vom NS-Führer Adolf Hitler 1938, nur wenige Wochen nach dem Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, ausgegeben: Wien müsse zur flächenmäßig größten Stadt des Reiches werden. Die "Perle" Wien, so Hitler, sollte damit "eine würdige Fassung" erhalten. Als Vorbild dienten die neuen, deutschen Riesenstädte Groß-Berlin und Groß-Hamburg.

Ziel dieser Stadterweiterung war es vor allem, die bevölkerungsreichen und industriell hoch entwickelten Gemeinden südlich von Wien zu "schlucken". Eine Idee, die das Wiener Stadtbauamt schon ein Jahr zuvor beschäftigte. Bereits 1937 wurden Pläne für einen Wiener Großraum ausgearbeitet. Dieser sollte bis Wiener Neustadt, St. Pölten und Tulln reichen. Der im September 1938 vorgeschlagene und im Oktober durch Hitler genehmigte Plan sah schließlich "nur" die Eingemeindung von 97 niederösterreichischen Gemeinden vor.

Wien als eine der weltweit größten Städte

Am 15. Oktober 1938 trat die Stadterweiterung in Kraft. Rund 200.000 Menschen aus Niederösterreich gehörten mit einem Schlag zur Wiener Bevölkerung. Die Einwohnerzahl Wiens stieg damit auf rund zwei Millionen, das Stadtgebiet verfünffachte sich. Zur ehemaligen Bundeshauptstadt gehörten ab diesem Moment die Gemeinden südlich von Korneuburg über Gaaden, Gumpoldskirchen, Gramatneusiedl bis südlich von Markgrafneusiedl. Fünf neue Bezirke wurden geschaffen: 22., Großenzersdorf; 23., Schwechat; 24., Mödling; 25., Liesing und 26., Klosterneuburg. Mit dieser Ausdehnung zählte Wien zu den weltweit größten Städten dieser Zeit. Innerhalb Wiens wurden bestehende Bezirksgrenzen verändert und Bezirke zusammengelegt. So wurde der kleine Bezirk Rudolfsheim an den damals 15. Bezirk Fünfhaus angegliedert. Jene Teile des 13. Bezirks Hietzing, die nördlich des Wienflusses liegen, wurden zum 14. Bezirk erklärt und um die niederösterreichischen Wienerwaldgemeinden Hadersdorf-Weidlingau und Purkersdorf erweitert.

Planungseuphorie, Tod und Zerstörung

In den Folgejahren entwickelten die führenden Kräfte der Wiener Stadtverwaltung eine Vielzahl an Neugestaltungsprojekten für Groß-Wien. Von der anfänglichen Planungseuphorie, die eine Monumentalstraße auf den Kahlenberg, einen "Kultbezirk" auf dem Heldenplatz oder einem Aufmarsch- und Festgelände im Norden Wiens vorsah, blieb im Endeffekt kaum etwas übrig. Einerseits lag der Fokus der nationalsozialistischen Machthaber in Österreich stärker auf dem Ausbau der "Führerstadt" Linz, andererseits führte auch der Kriegsverlauf zu einer jähen Unterbrechung der hochtrabenden Pläne. Stattdessen schritt in Wien die Arisierung jüdischer Wohnung voran. Die VorbesitzerInnen wurden vertrieben, deportiert oder ermordet. Statt Prunk und Glanz hatte das nationalsozialistische Regime der Stadt nur Tod und Zerstörung gebracht.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 hatten in Groß-Wien die "Großen Vier" das Sagen: die alliierten Besatzungsmächte USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich besetzten die Stadt. Schließlich sollte es aber noch weitere neun Jahre dauern, bis die neuen Stadtgrenzen endgültig fixiert wurden. 80 Gemeinden fielen an Niederösterreich zurück, 17 verblieben bei Wien.

(Schluss) scm

Rückfragen & Kontakt:

PID Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion

Tel.: 01 4000-81081

www.wien.gv.at/rk