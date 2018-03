Nachhaltige Beziehungen Wien-Lemberg

Zusammenarbeit im Bildungs- und Kulturbereich wird intensiviert

Wien (OTS) - Die Stadt Wien pflegt seit vielen Jahren enge Beziehungen mit der ukrainischen Stadt Lemberg. Vorige Woche wurden von der Magistratsdirektion - Europa und Internationales im Rahmen einer Pressekonferenz 240 Theatersessel, die aus einem aufgelassenen Kino der Magistratsabteilung 13 stammten, offiziell dem Kinder- und Jugendtheater in Lemberg übergeben. Zur bleibenden Erinnerung an diese Kooperation wurde im Foyer eine Widmungstafel enthüllt. Bei der Realisierung des Projekts fungierten das lokale Büro des Österreichischen Austauschdienstes (ÖAD) sowie die österreichische Botschaft in Kiew als Partner. Im Anschluss daran stürmten mehr als 200 begeisterte Kinder das neu eingerichtete Theater und wohnten mit strahlenden Augen einer Aufführung bei.

Kultur als Softpower bei EU-Annäherung

Neben diesem Theaterevent fanden auch weitere Veranstaltungen unter Beteiligung der Stadt Wien statt. An der Katholischen Universität Lemberg widmeten sich Vorträge dem Thema "Politik -Medien - Ethik", wobei viele Teilbereiche auf Aspekte der guten Regierungsführung und der Meinungsfreiheit in einer pluralistischen Demokratie Bezug nahmen. Im Rahmen der zeitgleich stattfindenden Lemberger Buchmesse fand auch eine Podiumsdiskussion zur Frage "Lemberg - Donauraum?" reges Interesse beim Publikum. Die Stadt Wien wird auch in Zukunft ihr Engagement in der kulturellen und humanitären Zusammenarbeit fortsetzen und so den von der Republik Österreich mitgetragenen Kurs der EU-Annäherung der Ukraine unterstützen. (Schluss)

