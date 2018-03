AVISO: Publikumstag auf der neuen U2

Wien (OTS) - Am 5. Oktober wird die Verlängerung der U2 von der Station Aspernstrasse zur Station Seestadt in Betrieb genommen. Für die BewohnerInnen der Donaustadt gibt es vorab ein spezielles Angebot - sie können am Sonntag, den 22. September 2013, bereits vor der offiziellen Eröffnung exklusiv einen Blick auf die neue Strecke und die drei neuen Stationen werfen. Infrastrukturministerin Doris Bures, Bürgermeister Michael Häupl, Vizebürgermeisterin Renate Brauner und die Geschäftsführer Günter Steinbauer nutzen ebenfalls die Gelegenheit, um im Rahmen dieses Publikumstages die neue U2-Strecke zu besichtigen.

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen.

Bitte merken Sie vor:

Zeit: 22. September 2013, 10.00 Uhr

Ort: U2-Station "Stadion", Gleis 3

Rückfragen & Kontakt:

Wiener Linien GmbH & Co KG

Kommunikation

Tel.: (01) 7909-14203

presse @ wienerlinien.at

www.wienerlinien.at