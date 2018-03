VSStÖ, SJ & AKS: Direktwahl für alle Studierende und Schüler_innen. Jetzt!

Alle müssen ihre höchste Vertretung direkt wählen können! Jede Stimme muss gleich viel zählen!

Wien (OTS) - Im aktuellen indirekten Wahlsystem können die Studierenden die ÖH Bundesvertretung nicht nur nicht direkt wählen, es zählt auch jede Stimme unterschiedlich viel, abhängig von der Universitätsgröße. So wird ein BV-Mandat z.B. an der Uni Wien indirekt von 5000 Studierenden gewählt, an kleineren Unis aber nur von 1000.

"Ein Wahlsystem, in dem nicht jede Stimme gleich viel zählt und die Studierenden keine Möglichkeit haben zwischen den Ebenen zu unterscheiden und ihre höchste Vertretung direkt zu wählen, ist untragbar. Das ist so als würde eine Stimme bei den Gemeinderatswahlen zugleich auch für den Nationalrat zählen. Da würden auch alle aufschreien und zwar zu Recht", so die VSStÖ-Vorsitzende Jessica Müller.

"Die ÖH-Direktwahl wurde unter der schwarz-blauen Regierung durch Ex-Ministerin Gehrer (ÖVP) überfallsartig abgeschafft. Diesen Angriff auf die Studierenden und die Demokratie gilt es rasch rückgängig zu machen. Auch im Bereich der Schule müssen Demokratiedefizite endlich beseitigt werden und die Schüler_innenvetretung direkt gewählt werden", bekräftigt auch Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der SJ.

Die höchste Vertretung aller Schüler_innen Österreichs wird nämlich gar nur von einer Hand voll Leuten gewählt und fristet ein Schattendasein als Phantomgremium: "Um allen Schüler_innen und Studierenden eine laute Stimme geben zu können, führt kein Weg an einer Direktwahl vorbei. Das gilt für ÖH wie Schüler_innenvertretung", betont daher AKS-Vorsitzende Claudia Satler weiter.

Der nächsten Regierung richten die Vorsitzenden der roten Jugendorganisationen schon vorab aus: "Die schwarz-blauen Verbrechen im Bildungsbereich haben vieles zerstört, was endlich repariert werden muss. Dazu gehört auch die Direktwahl der ÖH-Bundesvertretung."

