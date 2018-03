Kreativwirtschaft: Geistiges Eigentum und Finanzierungsfragen professionell handeln

ServiceBook "Das Kapital der Kreativen" der creativ wirtschaft austria erscheint in 3. Auflage

Wien (OTS/PWK643) - Ob Musikunternehmen, Designer oder

Filmemacher, Software-Produzenten oder Werbeagenturen: Alle sind von Urheber-, Marken- und ähnlichen Rechten betroffen und auf den Schutz ihrer Leistungen angewiesen. Doch viele der 38.400 Kreativunternehmen in Österreich wissen nicht, wie sie ihr geistiges Eigentum konkret schützen und so zu einer soliden Geschäftsbasis beitragen können. Gleichzeitig wissen auch andere Unternehmen häufig nicht, was zu beachten ist, wenn man schöpferische Leistungen von Dritten verwendet, wie etwa Fotos, Texte oder Musikstücke.

In diese Lücke stößt das ServiceBook "Das Kapital der Kreativen" von creativ wirtschaft austria der Wirtschaftskammer Österreich, das in aktualisierter und erweiterter Form bereits in dritten Auflage das komplexe Thema Geistiges Eigentum maßgeschneidert für Kreative darstellt. Anhand konkreter Beispiele werden Fragestellungen des unternehmerischen Alltags von Kreativschaffenden einfach und anschaulich beantwortet, mit Tipps versehen und praxisnah aufbereitet. Das ServiceBook im Taschenformat, das im Rahmen der Initiative "evolve" des Wirtschaftsministeriums und in Kooperation mit der Erste Bank erstellt wurde, widmet sich im zweiten Teil Finanzierungsfragen und bietet einen Förderleitfaden, der eine Übersicht über kreativwirtschaftsrelevante Förderungen auf Bundes-und Landesebene gibt.

"Wer seinen Lebensunterhalt in der Kreativwirtschaft bestreitet, weiß, dass es keinen Automatismus zwischen Kreativität und Einkommen gibt", sagt die Vorsitzende der creativ wirtschaft austria, Gertraud Leimüller. Nicht allen Kreativen gelinge der Durchbruch als UnternehmerIn. Ein wesentlicher Beitrag zum dauerhaften Erfolg leiste der professionelle Umgang mit geistigem Eigentum und Finanzen. Mit dem ServiceBook wolle die creativ wirtschaft austria informieren und sensibilisieren.

Kreativschaffende können "Das Kapital der Kreativen" Teil 1 "Geistiges Eigentum in der Kreativwirtschaft" und Teil 2 "Finanzierung und Förderung in der Kreativwirtschaft" kostenfrei unter der Emailadresse creativwirtschaft @ wko.at bestellen oder auf www.creativwirtschaft.at downloaden. (us)

