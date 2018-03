Unwetter-Schadensbilanz, Wein-Reisen aus dem Internet, Bergdorf-Idylle und genussvolle Lebensmittel

Die kommende Ausgabe von "Land und Leute" am Samstag, 28. September 2013, 16.30 Uhr, ORF2

St. Pölten (OTS) - Die Themen der nächsten Ausgabe des TV-Landwirtschafts-Magazins "Land und Leute":

*Teure Unwetterschäden.

Hagel, Überschwemmungen und Dürre haben in den vergangenen Monaten viele landwirtschaftliche Kulturen in weiten Teilen des Landes geschädigt oder sogar ganz vernichtet. Die Österreichische Hagelversicherung hat nun die vorläufigen Zahlen vorgelegt.

*Wein-Reise übers Internet.

Das neue Tool "Reisen & Wein" bietet eine Plattform, um nach individuell interessanten Zielen zu suchen und diese zu einer immer wieder einzigartigen Route zu kombinieren. "Land und Leute" präsentiert als Beispiel eine Reise nach Niederösterreich, und zwar zum spätsommerlichen Weinkulinarium im Kamptal.

*Dorfidylle am Berg.

Ein kleiner Ort, in den Bergen der Lechtaler Alpen gelegen - das ist Gramais in Tirol. In der Reihe "Mein Dorf" steht diesmal diese kleinste eigenständige Gemeinde Österreichs im Mittelpunkt - ein typisches Bergbauerndorf abseits vom Durchzugsverkehr und Lärm.

*Besondere Erdäpfel.

Die Bauern aus dem oberösterreichischen Sauwald haben es sich zur Aufgabe gestellt, Qualitätserdäpfel zu produzieren, die auch das Aushängeschild dieser "Genussregion" sind. Kalihaltige Ursteinverwitterungsböden und chemiefreie Unkrautbekämpfung liefern dabei ebenso wichtige Beiträge wie die laufende externe Kontrolle der gesamten Produktion von der Saat bis zur Verpackung.

*Feurig und kühlend kochen.

Im Rahmen der Beitragsreihe "Bäuerinnen kochen saisonal" wird diesmal im Südburgenland. mit Chili und Kräutern aufgekocht. Auf dem Speiseplan stehen u.a. würzige Krautschnecken und ein spätsommerliches Minzemousse.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Landesstudio Niederösterreich

Mag. Michael Koch

Tel.: 02742/2210 23754

michael.koch @ orf.at