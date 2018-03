Eine Katze kommt ins Haus

Der Verein PFOTENHILFE gibt nützliche Tipps zur Eingewöhnung der Katze

Wien (OTS) - Eine Katze bei sich aufzunehmen, sollte gut überlegt sein. Schließlich trägt man für die nächsten rund 15 Jahre Verantwortung für das Tier. Dazu gehört tägliches Füttern, Säubern des Katzenklos, aber auch sich mit der Katze, etwa durch Spielen, zu beschäftigen. Auch wenn Sie auf Urlaub fahren, muss ihr Liebling betreut werden. Hat man sich nach reiflicher Überlegung für das neue Familienmitglied entschieden, sind einige Dinge zu beachten, die die ersten Tage im neuen Heim erleichtern können.

Vor allem junge Katzen sind sehr neugierig und loten gerne ihre Grenzen aus. Man muss ihnen daher deutlich machen, was erlaubt ist und was nicht. Katzenbabys müssen erst lernen, wie stark sie zubeißen können, um ihre Artgenossen, aber auch Menschen, beim Spielen nicht ernsthaft zu verletzen. Es ist wichtig, ihnen das Beißen von Anfang an abzugewöhnen, indem Sie nach einem Biss laut schreien und das Kätzchen anschließend für kurze Zeit ignorieren. Außerdem wollen Katzen kratzen, um ihr Revier zu markieren, aber auch um ihre Krallen zu schärfen. "Damit dies nicht an der wertvollen Wohnzimmer-Couch passiert, sollten Sie unbedingt einen Kratzbaum zur Verfügung stellen." rät Anna Schremser, Sprecherin des Vereins Pfotenhilfe.

Es ist ratsam, sich bereits im Vorhinein zu überlegen, ob die Katze im Bett schlafen darf. Ist sie daran erst einmal gewöhnt, sieht sie es als Selbstverständlichkeit an und versteht nicht, warum das plötzlich nicht mehr erlaubt ist. Sollte das Bett tabu sein, muss auf jeden Fall ein anderer gemütlicher Schlafplatz zur Verfügung gestellt werden. Wichtig ist außerdem eine Katzentoilette. Meist erkennt das Kätzchen ganz von selbst, welchen Zweck diese hat. Allerdings sollten Wasser- und Futterschüssel nicht direkt neben der Toilette aufgestellt werden.

Gerade wenn Kinder im Haushalt wohnen, ist es wichtig, ihnen den richtigen Umgang mit dem Vierbeiner zu zeigen. Einige Katzen wollen anfangs nicht überall gestreichelt und hochgenommen werden, weil sie erst Vertrauen zu ihrer neuen Bezugsperson aufbauen müssen. Wirksam ist, wenn man zuerst nur den Rücken des Tieres streichelt. Wenn die Katze zu schnurren beginnt, sind weitere Streicheleinheiten in Ordnung. Schon nach einer kurzen Eingewöhnungsphase lässt sie sich dann am ganzen Körper berühren und auch das Kämmen wird erleichtert.

Wenn im Haushalt bereits eine Katze wohnt, kann es mehrere Wochen dauern, bis sich diese mit dem Neuankömmling versteht. Manche Katzen akzeptieren später dazugekommene Artgenossen überhaupt nie. Im Normalfall ist es aber am leichtesten, junge Katzen aneinander zu gewöhnen. "Wenn Ihre Wohnsituation zulässt, dass die Katze Freigang bekommt, sollten Sie etwa zwei Wochen warten, bis Sie das Gefühl haben, dass das Tier sein neues Zuhause als solches erkannt hat." meint Schremser. "Ist die Katze an den Freigang gewöhnt, ist es aber äußerst schwer, ihr diesen, zum Beispiel wegen eines Umzugs, wieder zu entziehen."

