Buchneuerscheinung: Würde, Respekt, Ehre. Werte als Schlüssel zum Verständnis anderer Kulturen

von Dr. Karin Schreiner, erschienen im Hans Huber Verlag, Bern 2013

Wien (OTS) - Ganz gleich wo wir leben oder arbeiten, es geschieht heute in einer kulturell vielfältigen Gesellschaft. Immer öfter hat ein Teil der Menschen, denen wir täglich begegnen, einen anderen kulturellen Background als wir. Egal ob als Expatriate bei einem Auslandseinsatz oder in einer europäischen Großstadt, der Umgang mit diesen Unterschieden fordert uns heraus. Wir begegnen Verhaltensweisen, die uns fremd sind, die wir nicht durchschauen. Doch hinter diesen unausgesprochenen Regeln stehen Werte - sie sind das geistige Fundament aller Weltanschauungen. Wer die Werte des anderen kennt und versteht, kann in einer globalisierten Welt besser und konfliktfreier miteinander umgehen.

Kommunikationsfähigkeit, Kulturwissen, Einfühlungsvermögen und Flexibilität sind die Basis für besseres Verständnis. Anhand von vielen Beispielen zeigt Karin Schreiner, wie wir interkulturelle Kompetenz erwerben können und warum dieses Wissen in der Welt von morgen eine der Schlüsselqualifikationen sein wird.

Die Autorin beleuchtet die unterschiedlichsten Kulturkreise - China, Japan, Indien, die arabischen Kulturen, Nord- und Zentralafrika, den Nahen Osten, die Türkei und Südeuropa - und gibt Einblicke in dort geltende Werte und Verhaltensweisen. Das Buch richtet sich an alle, die im internationalen Kontext tätig sind - in der Wirtschaft oder in sozialen Bereichen.

Zur Autorin: Dr. Karin Schreiner M.A. ist Geschäftsführerin von "Intercultural Know-How - Training & Consulting" und langjährige Interkulturelle Trainerin und Coach. Nach ihrem Studium der Philosophie und Sozialanthropologie lebte und arbeitete sie viele Jahre als Expatriate in Tschechien, Indien, Belgien, Finnland sowie China. Master-Studium "Interkulturelle Kompetenzen". Universitätslektorin an mehreren Universitäten und Fachhochschulen. Mitarbeiter-Trainings und Projekteinsätze für international tätige Unternehmen.

Hans Huber Verlag, Hogrefe Gruppe, Bern 2013

ISBN 978-3-456-853-13-0

