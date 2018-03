EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / ÄNDERUNG DES DIVIDENDENSTICHTAGES

ÄNDERUNG DES DIVIDENDENSTICHTAGES

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 18. September 2013. Atrium European Real Estate (VSE/Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einzelhandelsimmobilien und Einkaufszentren in Zentral und Osteuropa, gibt bekannt, dass der Dividendenstichtag für die dritte Teilzahlung der Dividende des Geschäftsjahres der 23. September 2013 - und nicht, wie im Halbjahresbericht der Gruppe für die ersten sechs Monate zum 30.Juni 2013 angeführt, der 21. September 2013 - sein wird. Der 30. September 2013 als Zahltag und der 19. September 2013 als Ex-Dividendentag bleiben unverändert.

Weitere Informationen:

FTI Consulting Inc:

+44 (0)20 7831 3113

Richard Sunderland

Will Henderson

richard.sunderland @ fticonsulting.com

Über Atrium European Real Estate Limited

Atrium ist eine führende Immobiliengesellschaft, welche auf die Investition, das Betreiben und die Entwicklung von Einkaufszentren in Zentral- und Osteuropa fokussiert ist. Per 30. Juni 2013 hält die Gruppe 156 Einzelhandelsimmobilien (exklusive Galeria Dominika?ska) mit einem Marktwert von EUR2,20 Mrd, diversifiziert über sieben Länder mit einer Brutto-Gesamtmietfläche von 1,245Miom². Im Jahr 2012 erzielte Atrium Brutto-Mieteinnahmen von EUR193,5 Mio.

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Jersey und ist unter dem Börsenkürzel ATRS als Dual-Listing an der Wiener Börse und der Amsterdamer Börse Euronext börsennotiert.

Diese Ad hoc-Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Atrium ist eine geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey. Atrium ist bei der niederländischen Finanzmarktaufsicht als "collective investment scheme" registriert, das Beteiligungen in den Niederlanden nach Artikel 2:66 des niederländischen Finanzaufsichtsgesetzes (Wet op het financieel toezicht) anbieten kann. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftige Resultate.

