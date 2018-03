Wieden: Neue Ausstellung "1914 - Der Anfang vom Ende"

Rauchfangkehrer-Museum am Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) geöffnet, Zutritt frei, "Kaiserliches Deja-vu" bis Juni 2014

Wien (OTS) - Gestern, Dienstag, erschien Prominenz aus Politik und Wirtschaft zur Eröffnung der neuen Ausstellung "1914 - Der Anfang vom Ende" im Rauchfangkehrer-Museum (4., Klagbaumgasse 4). Das Museumsteam (Leitung: Günter Stern) weist in der Schau auf die Ermordung von Thronfolger Franz Ferdinand und Gemahlin Sophie im Jahre 1914, auf Schrecken des Ersten Weltkrieges und auf den Untergang der Donaumonarchie hin. Die Exponate reichen von Gemälden, Bronzefiguren, Büsten und Fotografien bis hin zu Adelsbriefen, Geschenkuhren, Tabaktöpfen, Geschirr und Besteck sowie anderen "kaiserlichen Erinnerungsstücken". Ein Hut, eine Tasche und ein Stock gehörten einst Kaiser Franz Joseph. Säbel und militärische Darstellungen (Bilder, Statuetten) rufen dem Publikum dunkle Seiten der so genannten "Guten alten Zeit" in Erinnerung. Jeweils am Sonntag ist das Rauchfangkehrer-Museum von 10.00 bis 12.00 Uhr offen. Laut Museumschef Stern erwartet die Besucher ein "Kaiserliches Deja-vu". Eine Besichtigung der bis Juni 2014 laufenden Sonder-Ausstellung ist den Erwachsenen und dem Nachwuchs gleichermaßen zu empfehlen. Der Eintritt ist gratis.

An Feiertagen und in der schulfreien Zeit sind die Schauräume gesperrt. Neben alljährlichen Sonder-Ausstellungen bietet das Museum eine interessante Dauer-Ausstellung über die Geschichte des Rauchfangkehrer-Berufes. Antiquierte Arbeitsutensilien der Schornsteinfeger sind ebenso zu besichtigen wie Fahnen und die Zunft-Truhe. Das Rauchfangkehrer-Museum gehört der ARGE Wiener Bezirksmuseen an. Wer Fragen hat, kann sich mit Meister Stern unter der Telefonnummer 734 35 40 oder per E-Mail, die Adresse heißt rfk.stern @ aon.at, in Verbindung setzen.

