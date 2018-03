Bezirksmuseum 21: Opernabend der Meisterklasse Nikolov

Wien (OTS) - Im Rahmen der Reihe "Kultur im Schlössl" werden im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33) laufend gute Konzerte, Lesungen, Ausstellungen und andere Programme geboten. Am Montag, 23. September, kommen die Liebhaber des Operngesangs auf ihre Kosten. Schüler der Meisterklasse des bekannten Tenors Bojidar Nikolov tragen an diesem Abend zur Freude des Publikums ausgesuchte Werke der Opernliteratur vor. Das festliche Konzert beginnt um 19.00 Uhr. Der Zutritt ist gratis. Die Zuhörerschaft kann Spenden entrichten. Auskünfte über alle Veranstaltungen in den Museumsräumen im "Mautner Schlössl" geben die ehrenamtlich arbeitenden Bezirkshistoriker unter den Telefonnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94 (zeitweilig Anrufbeantworter). Zuschriften an das Museumsteam via E-Mail: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Tenor Bojidar Nikolov:

www.bojidarnikolov.com/m1/index.html

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

