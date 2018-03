Die STANDARD-Fashion-Tour: Hidden-Door-Shopping samt kulinarischen Kostproben.

Wien (OTS) - DER STANDARD lädt Fashionistas und Modeinteressierte am 10. Oktober 2013 zur STANDARD-Fashion-Tour. Station #1: Wien-Neubau.

Am 10. Oktober startet DER STANDARD zu einem Ausflug in die Modewelt: Um 19 Uhr, nach Ladenschluss, öffnen in 1070 Wien Off-Spaces, Ateliers, Pop-up-Stores und Hinterzimmer ausgewählter Shops für die Teilnehmer der Fashion-Tour ihre Pforten.

Abseits der Shoppingmeilen und üblichen Menschenmassen kann die Wiener Modeszene im eigenen Tempo erkundet werden. Zum Auftakt führt die Tour durch Wien-Neubau, alle neun teilnehmenden Locations sind in Gehdistanz bequem zu erreichen.

Mode, Mode, Mode, Schmuck, Hüte, Taschen - aufregendes Design, verspielt, reduziert, elegant, casual und natürlich in qualitativ hochwertiger Verarbeitung - all das erwartet die Fashion-Tour-Teilnehmer. Jede Station bietet Gästen eine besondere Vergünstigung: Sample-Sales, Rabatte, Workshops oder die Bestellung von Sonderanfertigungen - in jeder Location profitiert man von einem STANDARD-Fashion-Tour-Special.

Doch der Mensch lebt nicht von Mode allein. Darum werden in jeder Location regionale Spezialitäten zum Verkosten - und auch zum Kauf -angeboten: Wein aus verschiedenen österreichischen Regionen, Bier das wachhält, Kekse, Honig von Wiener Bienen, Chili-Saucen aus oberösterreichischen Chilis, Vodka aus Waldviertler Erdäpfeln u. v. m.

Dies sind die Teilnehmer der ersten STANDARD-Fashion-Tour: Atelier Schottenfeld mit den Designern Daniel Reist und Christoph Tsetinis, Comerc, Eva Blut, Fröhlich, NEUBAU, S/GHT, Verhutung, wabisabi und die Goldschmiedewerkstatt von Barbara Zuna-Kratky.

Zu Verkosten gibt es die Spezialitäten dieser österreichischen Produzenten: bröselkeks, Ceel Wines, dazu (Senf- und andere Saucen), der kern für KENNER (Kürbiskerne), EULE Koffeinbier, Goldkehlchen Cider, Herr Brenner (Chilisaucen), Jamsession (Marmelade), Weingut Jurtschitsch, Weingut Klager, mueslibrikett (Müsliriegel), norderd pure potato vodka, Punk's Finest Wines, Saint Charles Alimentary, Weingut Hannes Reeh, Weinhof Grabner, Wiener Honig, Wiener Schnecke.

Begleitet werden Saucen, Marmeladen & Co bei der Verkostung von Joseph Brot. Das Probierachterl Wein wird in den schönen Gläsern von "Das Goldene Wiener Herz" serviert.

Tipp: Der Wiener Traditionsbetrieb von Meister Shapira ("Szaszi Hüte") gibt in seiner Biedermeier-Werkstatt Einblick in die Produktion seiner exquisiten Herrenhüte.

Facts:

Wann: 10. Oktober 2013, 19-23 Uhr

Wo: Off-Spaces, Ateliers, Pop-up-Stores und Hinterzimmer ausgewählter Shops in 1070 Wien. Das Booklet inklusive Detailinfos und Plan wird nach Ticketkauf zugesandt.

Tickets: EUR 25,- VVK / EUR 30,- AK

Weitere Infos & Ticketvorverkauf: http://derStandard.at/Fashiontour

Infostelle & Abendkassa (10. 10. 2013): Hotel am Brillantengrund, Bandgasse 4, 1070 Wien

