Weltkindertag 20.9.13: Kinderliga lädt zum Kinder- und Jugendschutzpfad beim Parlament

Wien (OTS) - Anlässlich des Weltkindertags am 20.9.2013 lädt die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit (Kinderliga) von 14.00 - 18.00 Uhr zum Kinder- und Jugendschutzpfad beim Parlament. Eintritt frei.

Um einer breiten Öffentlichkeit das Thema Kinder- und Jugendschutz nahe zu bringen, veranstaltet die Österreichische Liga für Kinder-und Jugendgesundheit (Kinderliga) am "Welttag des Kindes" einen Kinder- und Jugendschutzpfad. Dieser Pfad bietet Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, dem Thema auf unterschiedliche Art zu begegnen, Kinder- und Jugendschutz zu erleben, sich darüber zu informieren und Stellung zu beziehen. 26 Beratungs- und Mitmachstationen erwarten die Besucher, ebenso eine Fülle an Aktivitäten für Klein und Groß, u.a.:

"Kreativer Aufruf" an Kinder und Eltern, zu schreiben, zeichnen, malen, was ihnen zum Kinderschutz einfällt....

"Meine Meinung ist gefragt" - Leere Sprechblasen warten darauf mit Statements gefüllt zu werden.

"Dialogrunde" - Fachleute, PolitikerInnen und Jugendliche treten in Dialog und tauschen sich über Kinder- und Jugendschutz aus

"Letters to the stars" - 100 Kärtchen warten darauf, mit Wünschen der Kinder und Jugendlichen an den Kinderschutz gefüllt zu werden. Diese Kärtchen werden gemeinsam um 17:30 Uhr mit Ballons in den Himmel steigen!

Außerdem wurden Parteivorsitzenden zum Besuch des Kinder- und Jugendschutzpfads eingeladen, um vor Ort die von der Kinderliga verfasste Deklaration zur Kinder- und Jugendgesundheit in Österreich zu unterschreiben.

KINDER- und JUGENDSCHUTZPFAD für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Termin: Freitag, 20.9.13, 14.00 - 18-00 Uhr (internat. Weltkindertag)

Ort: Grete-Rehor-Park neben dem Parlament sowie am Vorplatz des Parlaments (U3 Volkstheater, Straßenbahn Ringlinien)

Aktivitäten: Informations-, Beratungs- und Mit-Mach-Stationen zu Kinder- und Jugendschutz, Kinderrahmenprogramm für Kinder und Jugendliche und Erwachsene

Veranstalter: Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit und 26 weitere Organisationen und Institutionen, www.kinderliga.at

Eintritt frei!

Programm und Information auf www.kinderliga.at

