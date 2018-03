Förderung für naturnahe und nachhaltige Waldbewirtschaftung

Landesregierung bewilligt weitere Beiträge in Höhe von insgesamt mehr als 168.000 Euro aus dem Vorarlberger Waldfonds

Bregenz (OTS/VLK) - Vor kurzem hat die Vorarlberger Landesregierung weitere Förderungen aus dem Vorarlberger Waldfonds beschlossen. 130 Anträge erhielten eine Zusage, insgesamt wurden mehr als 168.000 Euro an Beiträgen gewährt, teilt Landesrat Erich Schwärzler mit.

Diese Finanzierungsform, die in Vorarlberg seit mehr als 25 Jahren besteht, ist in ganz Österreich einzigartig. "Mit dem Waldfonds haben wir ein flexibles und effektives Instrument, um Waldbesitzer bei einer naturnahen und nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer Waldflächen zu unterstützen", erklärt Landesrat Schwärzler. Aus dem Waldfonds (früher: Fonds zur Rettung des Waldes) werden insbesondere Maßnahmen für eine schonende Waldnutzung sowie zur Aufforstung in Hochlagen, Seilkranbringungen im Schutzwald, Querfällungen zur Hangstabilisierung sowie die Erstellung von Verbisskontrollflächen gefördert. "Die Landesregierung wird die Waldbesitzer weiterhin bei der Bewirtschaftung des Waldes als nachhaltigem Lebens- und Naturraum tatkräftig unterstützen", verspricht Landesrat Schwärzler.

Gesunde Waldbestände sind besonders in Hochlagen und den gebirgigen Landesteilen von großer Wichtigkeit. Ohne Schutzwald wären diese Regionen nicht bewohnbar. Der Wald ist außerdem ein wichtiger Wirtschaftsfaktor: Holz wird in zunehmendem Maße als Werkstoff und Brennmaterial benötigt, in Vorarlberg sind rund 3.500 Menschen in der Holzwirtschaft beschäftigt. Als Erholungsgebiet für Einheimische und Gäste kommt dem Wald im Tourismus große Bedeutung zu.

Rückfragen & Kontakt:

Landespressestelle Vorarlberg

Tel.: +43 (0) 5574/511-20145

presse @ vorarlberg.at

http://www.vorarlberg.at/presse



+43 (0) 664/62 55 668

+43 (0) 664/62 55 667