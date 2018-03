FPÖ-Schratter: Keine Kooperation mit Weißrussland Herr Kaiser!

Freiheitliche klar gegen Zusammenarbeit mit Staaten die Menschenrechte nicht anerkennen und die Todesstrafe vollstrecken

Klagenfurt (OTS) - Nachdem letzte Woche Landeshauptmann Peter Kaiser den Botschafter aus Weißrussland in Kärnten empfangen hat und sich der SPÖ-Chef für eine vertiefte Zusammenarbeit mit dem autoritär regierten Staat, welches als einziges Land Europas nach wie vor die Todesstrafe vollstreckt ausgesprochen hat, zeigt sich die freiheitliche Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter entsetzt. "Mag sein, dass Frank Stronach für die Wiedereinführung der Todesstrafe eintritt, die Freiheitlichen lehnen dies jedoch strikt ab", stellt Schratter unmissverständlich fest.

"Während Kaiser sich in Italien gegen Kärntner Interessen ausspricht und Regionspräsident Luca Zaia die Zusage macht, keine Betriebsansiedelungen in Kärnten mehr zu unterstützen, plant er eine Vertiefung der Kontakte zwischen Weißrussland und Kärnten. Die Freiheitlichen sprechen sich ganz klar gegen die Zusammenarbeit mit Staaten, welche die Menschenrechte mit Füßen treten, aus", betont Schratter. Kaiser solle sich stattdessen um die Anliegen der Euregio kümmern, anstatt mit autoritären Staaten zu kuscheln.

In diesem Zusammenhang fragt sich Schratter auch, was Kaiser wohl als Nächstes einfallen werde. "Nachdem wie beim Kulturherbst bewusst der Begriff "Heimat" vermieden wurde, sei es durchaus vorstellbar, dass Kaiser bei seiner "Kontaktpflege" in Weißrussland wie sein Parteifreund und Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer niederkniet und den russischen Boden küsst", so Schratter abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Die Freiheitlichen in Kärnten - FPÖ

9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/56 404