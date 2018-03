SOS Mitmensch: Erstmals Studie zum Wahlverhalten von NichtstaatsbürgerInnen

Spannung rund um Wahlergebnis der "Pass egal Wahl"

Wien (OTS) - Am Abend des 24. September wird SOS Mitmensch das Wahlergebnis der "Pass egal Wahl" bekannt geben. Es wird das erste Stimmungsbild sein, das in Österreich jemals zur Frage des Wahlverhaltens von NichtstaatsbürgerInnen gemacht wurde. Demgegenüber hat in Deutschland der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration kürzlich erstmals eine Befragung unter rund 1.000 Drittstaatsangehörigen durchgeführt. Ergebnis: Etwa die Hälfte der NichtstaatsbürgerInnen würde sich an Wahlen beteiligen. Was die Parteipräferenz betrifft, so hätte mit 27% die SPD die Nase vorne, dahinter kämen die Grünen mit 20% und die CDU mit 18%. Der Sachverständigenrat kommt zum Schluss, dass es aus demokratiepolitischer Sicht erstrebenswert sei, "das Wählerpotenzial von Ausländern zu erschließen", denn "in einer Demokratie sollten die Wohn- und Wahlbevölkerung möglichst deckungsgleich sein."

"Dieser Befund gilt auch für Österreich. Demokratie lebt von Beteiligung, nicht von Ausschluss. Alle, die von der österreichischen Politik betroffen sind, sollten auch die Möglichkeit haben, sich bei Wahlen einzubringen", so SOS Mitmensch-Sprecher Alexander Pollak. SOS Mitmensch hält am 24. September von 15 bis 20 Uhr am Minoritenplatz eine eigene Nationalratswahl für NichtstaatsbürgerInnen ab.

