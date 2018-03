Lyoness: Erstes rechtskräftiges Urteil in Sachen Business - Paket / Premium - Mitgliedschaft und Amerikanisches Verrechnungssystem

Wien (OTS) - Das Urteil des BG Amstetten zu 30 C 1254/2012i vom 12.08.2013 (siehe dazu OTS-Meldung vom 14.08.2013 wurde von Lyoness in allen Punkten erfüllt und kein Rechtsmittel erhoben. Der Kläger hat bereits das angezahlte Geld (Euro 6.400,00), Zinsen (Euro 704,52)und die Kosten des Verfahrens zurückerhalten. Das Gericht stellte ua fest, dass der Kläger 2011 eine telefonische Auskunft von Lyoness so verstanden hatte, dass er rund Euro 120.000,00 aufzahlen müsse, um mit den dann vollständig bezahlten Gutscheinen auch seine Anzahlung zurückzuerhalten. Das konnte der Kläger nicht akzeptieren. Er klagte, bekam Recht und sein Geld zurück.

