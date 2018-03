CONTIKI unterzeichnet Vertrag mit STATKRAFT für strategisches Sourcing- und Contract-Lifecycle-Management

Oslo, Norwegen (ots/PRNewswire) - CMA Contiki, ein führender Anbieter von Software für Sourcing und CLM (Contract Lifecycle Management), hat mit Statkraft, Europas grösstem Produzenten von erneuerbarer Energie, einen Vertrag über die Einführung von strategischer Beschaffungs- und Vertragsverwaltung unterzeichnet. Contiki wird für Statkraft die strategischen Beschaffungs- und Vertragsprozesse beschleunigen und verschlanken und dem Unternehmen Zugriff auf alle Informationen über Verträge und komplexe Projekte verschaffen.

"Contiki kann unschlagbare Referenzen aus der Energiebranche vorweisen, insbesondere bei der Durchführung von strategischen Beschaffungsprozessen und der nachvertraglichen Projektverfolgung," sagte Kjetil Forfang, Senior Vice President im Bereich Procurement bei Statkraft. "Contiki gilt als äusserst skalierbares und stabiles kollaboratives CLM-System und bietet insofern einen unmittelbaren Mehrwert für unser internationales Unternehmen. Darüber hinaus wird Contiki entscheidend zur Steigerung der Compliance sowie der internen und externen Zusammenarbeit beitragen."

"Energieunternehmen wie Statkraft benötigen mehr als nur eine einfache Vertragsablage oder eine taktische Beschaffungssoftware," so Lars Robertsen, Sales Director im Bereich Energy and Nordic Countries bei CMA Contiki. "Diese Unternehmen fordern umfassende Lösungen, die es ihnen ermöglichen, die Vertragslebenszyklen in all ihren breit gefächerten Unternehmensbereichen intelligenter, gewinnbringender und mit einem geringeren Risiko zu verwalten. Wir können Statkraft diese umfangreiche Vielfalt verschiedener Funktionen bieten."

Über Statkraft

Statkraft ist der europaweit grösste Produzent von erneuerbaren Energien. Der Konzern baut und betreibt Wasser-, Wind-, Gas- und Fernwärmekraftwerke und ist zudem ein bedeutender Akteur an den europäischen Energiehandelsbörsen. Statkraft ist in über zwanzig Ländern vertreten.

Über CMA Contiki

CMA Contiki ist ein führender europäischer Softwareanbieter von Sourcing- und Contract-Lifecycle-Management(CLM)-Lösungen mit profunder Branchenkenntnis und Schwerpunkt auf dem Energiesektor.

Seit 1991 hat CMA Contiki Nutzern in mehr als siebzig Ländern CLM-Lösungen bereitgestellt.

Kunden wie Statoil, Centrica, Total, Hafslund Energy, Lyse Energy, NTE, BKK, Eidsiva Energy, Wintershall, RWE DEA usw. nutzen Contiki CLM zur Förderung von Zusammenarbeit, Produktivität, Transparenz und Compliance durch die erfolgreiche Einbindung interner sowie externer Interessengruppen im Auftragsvergabeverfahren.

