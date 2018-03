Mcor Technologies und Staples starten Staples "myeasy3D" 3D-Druckservice online

(PRN) - - Kostengünstiger, vollfarbiger 3D-Druck in Profiqualität jetzt für jeden erhältlich

Dunleer, Irland (ots/PRNewswire) - Mcor Technologies Ltd,

der Hersteller der einzigen

Produktlinie von Desktop-3D-Papierdruckern der Welt, gab heute bekannt, dass Staples' neuer 3D-Druckservice, "Staples myeasy3D", jetzt online über das Staples Office Centre (http://staples.myeasy3d.com/) zur Verfügung steht.

Staples myeasy3D bietet Verbrauchern, Produktdesignern, Architekten, Gesundheitsfachleuten, Pädagogen, Studenten und anderen Nutzern kostengünstige, dauerhafte, leuchtend farbige und fotorealistische 3D-gedruckte Produkte von den Staples-Geschäften. Kunden laden einfach elektronische Dateien in das Staples Office Centre (http://staples.myeasy3d.com/) hoch und können dann die Modelle in ihrem nächstgelegenen Staples-Geschäft abholen oder sie an die eigene Adresse schicken lassen. Staples produziert die Modelle mithilfe des Mcor IRIS,

eines 3D-Druckers mit

den höchsten Farbkapazitäten in der Branche sowie den niedrigsten Betriebskosten unter allen gewerblichen 3D-Druckern.

Mcor hat heute den Start von Staples bei der Ausstellung Inside 3D Printing Conference & Expo,

Stand 134,

bekanntgegeben.

"Angesichts unserer marktführenden Position bei gewerblichem Druck -warum sollten wir dann bei zwei Dimensionen stoppen?" sagte Wouter Van Dijk, Präsident des Geschäftsbereichs Staples Printing Systems in Europa. "Benutzerdefinierte Teile, Prototypen, Kunstobjekte, Architekturmodelle, medizinische Modelle und 3D-Karten sind Gegenstände, die die Kunden heutzutage brauchen und zwar auf erschwinglichere und besser zugängliche Weise. Mcor hilft uns dabei, die Preise niedrig, die Qualität hoch und die Farben brillant zu halten, während wir der Nachfrage gerecht werden."

"Obwohl 3D-Druck auf dem gleichen Weg wie 2D-Druck weiter voranschreitet, gibt es heute keine sicheren, vollfarbigen, preisgünstigen und hochwertigen 3D-Drucker auf dem Markt, die sich für die Nutzung durch die Verbraucher zu Hause eignen. Bis das Realität wird, werden sich Verbraucher an Servicebüros wenden", erklärte Mcor Technologies' Mitbegründer und CEO Dr. Conor MacCormack. "Staples ist einzigartig positioniert, um zu dem Top-Servicebüro weltweit zu werden und wir werden sie dabei unterstützen, höchste Qualität und größtmöglichen Wert bereitzustellen. Staples myeasy3D ist ein bahnbrechender, innovativer Service und bietet Zugriff sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen."

"Die Online-Plattform für Staples myeasy3D steht jetzt in den Niederlanden zur Verfügung und wird sehr bald mit Apps für kundenspezifische Anpassungen und Designer-Unterstützung erweitert werden", sagte Oscar Pakasi, Direktor für Business Development von Staples Printing Systems und verantwortlich für die Konzept- und Designentwicklung der Druckservice-Plattform Staples myeasy3D.

Der Mcor IRIS 3D-Vollfarbdrucker kommt auch in Staples' ersten "Experience Centre" für 3D-Druck im Staples Office Centre in Almere, Niederlande, zum Einsatz. Das Staples Experience Centre bietet Kunden an, praxisbezogenen 3D-Druck zu erleben und dabei alles über 3D-Druck zu lernen. Besucher können mit Mcor 3D-Druckern arbeiten, in voller Farbe ausgedruckte 3D-Papiermodelle untersuchen und an Präsentationen und Workshops zum Thema 3D-Druck teilnehmen.

Über Mcor Technologies Ltdde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@102328a2Mcor Technologies Ltd ist ein innovativer Hersteller der weltweit günstigsten, umweltfreundlichen 3D-Vollfarbdrucker. Dabei handelt es sich um die einzigen 3D-Drucker, die gewöhnliches Geschäftspapier als Ausgangsmaterial für robuste, stabile und greifbare Modelle verwenden. Mcor wurde 2004 mit einem Team talentierter Spezialisten für 3D-Druck, Software und CAD/CAM gegründet und verfolgt die Vision, die 3D-Drucktechnologie für die Allgemeinheit zugänglicher zu machen. Das Unternehmen ist international tätig und unterhält Büroniederlassungen in Irland, Großbritannien und Amerika. www.mcortechnologies.com.

