Etsy startet Zusammenarbeit mit Trendsettern für ein handverlesenes Shopping-Erlebnis

(PRN) - -- Kuratoren sind u. a. Martha Stewart Weddings, iGNANT und Couch Magazin

Brooklyn, New York (ots/PRNewswire) - Dank der neuen Etsy Pages können Käufer ab heute Sammlungen aus einzigartigen Produkten kennenlernen, die von einigen der kreativsten Trendsetter und Marken weltweit zusammengestellt wurden. Zu unseren Partnern gehören unter anderem der führende deutsche Designblog iGNANT, das G+J Interior-und Modemagazin Couch, und internationale Medien wie Martha Stewart Weddings, Lucky Magazine,



Apartment Therapy,



Poppytalk

und

Griottes.

Ob in

der Kategorie Hochzeiten, Mode, Kinder oder Design: Partner haben nun eine eigene Seite, um ihre Lieblingsartikel auf Etsy vorzustellen. Käufer können der jeweiligen Seite folgen, um die neuesten Favoriten eines führenden Designmediums, eines renommierten Kunstmuseums oder eines trendigen Wohneinrichters zu sehen.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130917/NY80656

)

Auf Etsy.com können Käufer in über 18 Millionen kreativen Produkten stöbern, angefangen bei Kunst über Möbel bis hin zu Vintage-Mode. Ob man nun nach einem bestimmten Artikel sucht oder sich die neuesten Trends ansehen möchte - jeder wird fündig. Und wenn ein Käufer in der Stimmung ist, sich inspirieren zu lassen, zeigen die Partner mit ihrem geschulten Auge in ihren kuratierten Sammlungen die neuesten Produkte, die ihnen am besten gefallen.

"Jede kuratierte Seite auf Etsy zeigt den Käufern den Marktplatz aus einem anderen Blickwinkel", sagt Heather Burkman, Product Marketing Manager bei Etsy. "Kollektionen von beliebten Trendsettern öffnen Türen zu Produkten, die Käufer vorher vielleicht noch nie gesehen haben. Wenn man bisher unentdeckte Marken und Medien verfolgt, kann das zu wunderbaren, neuen Entdeckungen führen."

Das Kuratieren ist schon lange ein Teil von Etsy; ob nun durch die "Treasury" genannten Produktpaletten aus der Community oder die handverlesenen Geschenktipps und Sammlungen von Gastbloggern. Mit Etsy Pages können neue Stimmen ihre Lieblingsartikel aus ihrem Shopping-Erlebnis auf Etsy teilen, und diese wiederum auf ihrer eigenen Seite und über soziale Netzwerke weiter verbreiten. Die facettenreichen Hintergründe, Interessen und die Anhängerschaft jedes Partners bieten einmalige Perspektiven auf die bunte Vielfalt an Produkten auf Etsy. Zudem können Partner so neue Fans finden, die auf der Suche sind nach interessanten Wegen, um den Marktplatz zu ergründen.

"Es ist Schicksal, dass wir einer der ersten Partner von Etsy beim Projekt Pages sind", sagt Elizabeth Graves, Chefredakteurin bei Martha Stewart Weddings. "Wir sind stets am Stöbern auf Etsy, um die besten Produkte für unsere Paare zu finden, daher ist Etsy Pages eine natürliche Weiterentwicklung unserer Aufgabe - die viel Spaß macht! -, um unsere Funde auch auf dieser tollen, neuen Plattform zu teilen. Wir bei Martha Stewart Weddings sind alle große Fans von Etsy."

Unsere ersten Partner kommen aus Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, den USA und Großbritannien und repräsentieren Etsys weltweites Publikum. Im Herbst kommen weitere Partner hinzu. Für eine Liste aller Partner von Etsy Pages, besuche die http://etsy.me/17WOpnH.

Über Etsy.de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@1afe7d47Etsy ist der weltweit führende Online-Marktplatz für einmalige Artikel direkt von Künstlern, Designern und Handwerkern. Mit inzwischen 30 Millionen Mitgliedern erlaubt das 2005 in New York gegründete Unternehmen Kreativen auf aller Welt, ihre Produkte an eine globale Kundschaft zu verkaufen - sei es nun Kunst, Kleidung oder Kinderspielzeug. Etsy bietet Konsumenten eine persönliche und transparente Einkaufserfahrung und gibt unabhängigen Kleinunternehmern auf aller Welt die Möglichkeit, ihre Waren erfolgreich zu verkaufen. Unser Ziel ist es, Handel und Konsum erfüllender und nachhaltiger zu gestalten. Erfahre mehr auf www.etsy.com.

Für weitere Informationen zu Pages kontaktiere bitte presse.de @ etsy.com

Web site: http://www.etsy.com/