Gartner positioniert Itineris für seine Geschäftslösung UMAX(TM) im Magic Quadrant für CIS-Systeme im Versorgungsbereich

Gent, Belgien (ots/PRNewswire) - Wir freuen uns bekannt geben zu können, dass Itineris mit seiner Geschäftslösung UMAX(TM) gemeinsam mit 11 weiteren Softwareanbietern im Gartner Magic Quadrant für CIS-Systeme im Versorgungsbereich für 2013 vertreten ist.

Der Gartner Magic Quadrant für CIS-Systeme im Versorgungsbereich stellt einen Leitfaden für Käufer (Versorgungsunternehmen) dar, die nach CIS-Systemen (Customer Information System = Kundeninformationssysteme) für die Energiewirtschaft suchen. Zu den von Gartner verwendeten Kriterien gehörten die Breite der Angebotspalette bei den Produkten und Dienstleistungen, Zukunftsaussichten, Ausführung/Lieferung, Ansprechbarkeit , Erfolgsgeschichte, Kundenerfahrung und noch zahlreiche weitere Punkte.

Der Bericht besagt: "In Anbetracht der Menge der Anbieter auf dem Markt (mehr als 200 Softwareprodukte für Abrechnung und Kundenbetreuung), sollten potenzielle Käufer (Versorgungsunternehmen) in Betracht ziehen, dass eine Aufnahme in den Magic Quadrant ein gutes Zeichen für die Vertrauenswürdigkeit eines Anbieters und seines Produkts ist." ... "Die meisten führenden Anbieter unterstützen auch die Abrechnung unterschiedlicher Versorgungsleistungen (wie Wasser oder Gas) sowie unterschiedlicher Produkte/Dienstleistungen, die teilweise über Zähler abgerechnet werden."

Edgard Vermeersch, der CEO/Gründer von Itineris - dem Unternehmen, das hinter der führenden Geschäftslösung für unterschiedliche Versorgungsleistungen UMAX(TM) unter Microsoft Dynamics AX steht -zeigt sich erfreut: "Wir sind sehr froh darüber, dass unsere Lösung nicht nur bei E.ON bereits verwendet wird und für den künftigen Einsatz bei GDF SUEZ in den Niederlanden ausgewählt wurde, sondern auch im Gartner Magic Quadrant für CIS vertreten ist, und wir betrachten dies als Bestätigung und Beweis dafür, dass es uns gelungen ist, eine solide Geschäftslösung zu entwickeln, die auf einer 'führenden Branchenplattform' aufbaut und ein festes Fundament für den zukünftigen Erfolg der Versorgungsunternehmen schafft. Ausserdem betrachten wir dies als Anerkennung des besonderen und einzigartigen Schwerpunkts, den wir auf die Versorgungswirtschaft gelegt haben."

Und Roger Van Beeck, der für Produktlieferungen zuständige Direktor bei Itineris, fügt hinzu: "Wir betrachten dies auch als wichtige Anerkennung für die harte Arbeit, die unsere Produktteams geleistet haben, und für unser Engagement und unseren Einsatz, mit denen wir unseren Kunden auf der Grundlage des Fachwissens unserer Implementierungsteams eine zukunftssichere und standardisierte Lösung liefern möchten. Dies ist Itineris natürlich nicht ganz allein gelungen. Daher möchten wir auch unseren über 25 treuen und zufriedenen internationalen Kunden und den zahlreichen weiteren in der Region danken."

Die vollständige Pressemitteilung mit weiteren Informationen steht auf der Website umaxsolutions.com zum Download bereit.



Entdecken Sie UMAX vom 15. bis 17. Oktober auf der European Utility Week 2013 in Amsterdam. Kostenlose Messetickets und weitere Informationen erhalten Sie hier.



Was ist UMAX?

UMAX(TM) ist eine innovative und flexible Geschäftslösung (ERP/CIS) für Energie- und Wasserversorger. Die Geschäftslösung vereint Module für die Verwaltung von CRM, Abrechnung, Rechnungsstellung, Zahlungsabwicklung, Zählerdaten, Anlagen und Dienstleistungen und stellt den Versorgungsunternehmen die Hilfsmittel und Prozesse zur Verfügung, die sie für einen effektiven Vertrieb, höhere Kundendeckungsbeiträge, kürzere Vorlaufzeiten und reibungslose Betriebsabläufe benötigen.

Wer ist Itineris?

Das in Belgien ansässige Unternehmen Itineris mit Hauptsitz in Gent und Büros in den Niederlanden und Nordamerika ist eine innovative, internationale Beratungsgruppe für IT-Anwendungen, die sich zu 100 % auf die Energiewirtschaft konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website: http://www.itineris.net.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas De Ganck, Marketingmanager, contact @ itineris.net,

+32-9-386-01-02