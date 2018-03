Cardiome schließt Verantwortungsübergabe für die Vermarktung von Brinavess(TM) in der EU ab

Cardiome Pharma Corp. gab heute bekannt, dass die Übergabe der Verantwortung für die Vermarktung von BRINAVESS(TM) (Vernakalant IV) in der Europäischen Union (EU) von dem Partner des Unternehmens, Merck Sharp & Dohme Corp., einer Tochtergesellschaft von Merck & Co (Merck), abgeschlossen wurde. Cardiome hat mit dem Vertrieb von BRINAVESS unter der firmeneigenen Handelsaufmachung begonnen, und die Übergabe der Post-Marketing-Studie für BRINAVESS ist jetzt abgeschlossen. Cardiome wird BRINAVESS auf den wichtigsten europäischen Märkten weiterhin mittels der direkten Vertriebsmitarbeiter, in anderen Ländern über Vertriebspartner, vertreiben. Die Einnahmen für das Produkt werden weltweit ausgewiesen.

"Der Abschluss der Übergabe der Verantwortung für die Vermarktung an Cardiome stellt einen spannenden und entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte unseres Unternehmens dar", erklärte William Hunter, M.D., Chief Executive Officer von Cardiome. "Wir haben BRINAVESS aus unserem Forschungslabor geholt, es durch klinische Entwicklung verbessert und verfügen nun über die Verantwortung für die Vermarktung des Medikaments, das Patienten mit Vorhofflimmern eine schnelle und angenehme Behandlungsoption bieten soll, um zum normalen Sinusrhythmus zurückzukehren. Wir danken Merck für die Zusammenarbeit im vergangenen Jahr beim Prozess der Übergabe der Vermarktungsverantwortung für BRINAVESS zurück an Cardiome."

Informationen zu Cardiome Pharma Corp. Cardiome Pharma Corp. ist ein Biopharmaunternehmen, welches sich der Entdeckung, Entwicklung und der Kommerzialisierung von neuen Therapien verschrieben hat, die der Gesundheit von Patienten auf der ganzen Welt zugutekommen. Cardiome verfügt in Europa und anderen Regionen über ein bereits vertriebenes Produkt, BRINAVESS(TM) (Vernakalant IV), für die schnelle Kardioversion von jüngst aufgetretenem Vorhofflimmern zu einem Sinusrhythmus bei Erwachsenen.

Cardiome wird am NASDAQ Capital Market (CRME) und der Toronto Stock Exchange (COM) gehandelt. Weitere Informationen auf finden Sie auf unserer Website: http://www.cardiome.com.

Für weitere Informationen: Cardiome-Investorenpflege +1-(604)-676-6993 oder gebührenfrei: 1-800-330-9928 E-Mail: ir @ cardiome.com