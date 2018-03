IMMO-CONTRACT Regionalmeeting 2013

Wien (OTS) - Rund 80 Mitarbeiter des größten Immobilienmaklers der VOLKSBANK-Gruppe fanden sich dieses Jahr am 5.9.2013 zum traditionellen Regionalmeeting in Puchberg am Schneeberg ein.

Neben dem regen überbetrieblichen Austausch war das Meeting geprägt von interessanten Fachbeiträgen von IMMO-BANK Vorstand Mag. Andreas Pommerening, Vertriebscoach Rudolf Schedelberger, Robert Prohaska von IMMO-CONTRACT Wr. Neustadt, Geschäftsführer KR Karl Fichtinger und Verkaufsleiter Stephan Pasquali. Zudem wurde Frau Helga Herber, Geschäftsführerin IMMO-CONTRACT Baden, in diesem würdigen Rahmen in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Vor dem gemütlichen Ausklang eines gelungenen Tages beim Mostheurigen "Michlhof" in Lanzenkirchen wurde der Schneeberg mit Hilfe der bekannten Zahnradbahn und einer an-schließenden Wanderung trotz widriger Wetterverhältnisse bezwungen.

IMMO-CONTRACT zählt zu den erfolgreichsten, österreichweit tätigen Immobilienmaklern mit mehr als 20 Standorten und über 100 geschulten Immobilienfachberatern. Getreu des Mottos "Regional vor Ort, überregional im Vertrieb" ist der Geschäftsführung der permanente und persönliche Kontakt der einzelnen Mitarbeitern ein besonderes Anliegen. Aus diesem Grund freuen sich bereits jetzt alle auf das nächste überbetriebliche Zusammenkommen.

