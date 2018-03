FPÖ: Strache entsetzt über Mord an Polizisten und Sanitäter

Wien (OTS) - Entsetzt über die feige Ermordung von drei Polizisten und einem Rettungssanitäter zeigt sich FPÖ-Bundesparteiobmann HC Strache. "Unser ganzes Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden den Angehörigen, denen die Republik Österreich in jeder möglichen Weise beistehen muss", so Strache, der hofft, dass dem Täter keine weiteren Menschen mehr zum Opfer fallen werden.

