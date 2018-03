"Bezirksblätter Niederösterreich: Wilderer tappte in Falle der Ermittler"

Wien (OTS) - Wie die Bezirksblätter online via Live-Ticker berichten, ist derzeit eine wilde Jagd auf einen mutmaßlichen Wilderer im Gange, der in der Nacht auf Dienstag mehrere Einsatzkräfte angeschossen haben soll. Vermutlich nahm er einen Polizisten als Geisel und verschanzte sich in seiner Heimatgemeinde Kollapriel (Gemeinde Großpriel, Bezirk Melk).

Der mutmaßliche 56-jährige Täter ging in der Vergangenheit immer wieder gern auf Großwildjagd in exotischen Ländern, wobei er sogar Helikopter benutzte und seine Abenteuer prahlend unter Freunden zum Besten gab.

In heimischen Gefilden machte er sich erstmals 2008 bemerkbar: Im steirischen Hochschwab-Gebiet, fand man einen toten Hirsch, dessen Kopf feinsäuberlich abgetrennt war.

2009 wechselte der Täter ins Voralpengebiet rund im Annaberg, wo sieben ähnlich gewilderte Hirsche gefunden wurden.

Eine Sondereinsatzgruppe des Landeskriminalamtes NÖ heftete sich 2010 auf die Fersen des Trophäenjägers. Nachdem er mit seinem Geländewagen mit gestohlenen Kennzeichen in Fotofallen der Ermittler tappte, konnte der Verdächtige gezielt observiert werden.

Am Dienstag tappte der mutmaßliche Täter, für den die Unschuldsvermutung gilt, in eine Falle der Ermittler. Bei der Konfrontation schoss der Mann einen Beamten des Bezirkskommandos Lilienfeld, einen Beamten der Cobra und einen Sanitäter nieder.

