Psychz Networks nutzt NSFOCUS als Schutz gegen DDoS-Angriffe

(PRN) - -- Lösungsmix hilft Unternehmen dabei, Hunderte von Attacken für seine Kunden abzuwehren

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - NSFOCUS, Inc. (NSFOCUS),

ein internationaler Anbieter

von Lösungen und Dienstleistungen zum Schutz vor Distributed-denial-of-Service-Angriffen (DDoS),

gab heute bekannt, dass der

in Los Angeles ansässige Webhosting-Anbieter Psychz Networks die Website-Verfügbarkeit für seine Kunden verbessern und Leistungsausfälle mithilfe der Lösungen zur Erkennung und Abwehr von DDoS-Angriffen verringern konnte. Seit Psychz Networks das Anti-DDoS-System (ADS)

von NSFOCUS,

die Netzwerk-Datenverkehrsanalyse (Network Traffic Analyst, NTA) und die Managementplattform ADS-M verwendet, können sich die Kunden des Unternehmens darauf verlassen, dass ihre Websites durch ein "kampferprobtes" Konzept gegen DDoS-Angriffe geschützt sind.

DDoS-Angriffe werden immer häufiger und komplexer, daher brauchen alle, die bei ihrer Arbeit von der Erreichbarkeit ihrer Website abhängig sind, einen besseren Schutz. Das ADS ist eine Hardware, die potenzielle DDoS-Angriffe eingenständig erkennt, aktiv Maßnahmen ergreift, um böswilligen Datenverkehr in Echtzeit abzufedern und ein benutzerfreundliches Berichtwesen sowie Management ermöglicht. Auf der Grundlage der jeweiligen Netzwerkumgebungen und Kundenanforderungen kann das ADS-Gerät zusammen mit dem NTA und ADS-M die komplexen Netzwerke von Internetdienstleistern und Internetdatencentern auf mehreren Ebenen schützen.

"Im Anschluss an die einfache Bereitstellung der NSFOCUS-ADS-Produkte sind unsere Kunden sogar extra auf uns zugekommen, um uns zu sagen, wie begeistert sie von der umfangreichen Sicherheit sind, die wir ihnen bieten können. Für uns als aufstrebenden Webhosting-Anbieter bedeutet die Fähigkeit, Abwehrdienste gegen DDoS-Angriffe anbieten zu können, im Endeffekt einen größeren Marktanteil", meint George Becerra, der Direktor für Geschäftsentwicklung bei Psychz Networks. "Mit der Flexibilität der ADS-Hardware konnten wir unsere spezifischen Anforderungen erfüllen und die mehreren Hundert Angriffe im Bereich von einem Gigabit bis hin zu 10 Gigabit oder sogar darüber hinaus, mit denen wir oft im Monat konfrontiert sind, ganz einfach abwehren. Die Tatsache, dass ein DDoS-Experte rund um die Uhr für uns ansprechbar ist - auch wenn kein konkreter Angriff vorliegt - hat uns sehr dabei geholfen, das Wesen dieser Angriffe zu verstehen, sodass wir unsere Kunden nun besser schützen können."

Die Methoden von DDoS-Angriffen entwickeln sich ständig weiter und erfordern eine tiefer gehende Sicherheitsausbildung, als es bei den meisten Mitarbeitern der Webhosting-Anbieter der Fall ist, obwohl es hier doch darum geht, das Wertvollste zu schützen, was diese Firmen haben: die Websites ihrer Kunden. DDoS-Angriffe können jederzeit vorkommen und oft erst dann erkannt werden, wenn es bereits zu spät ist. Der Schlüssel zu einer effektiven Abwehr von DDoS-Angriffen besteht darin, den Angriff in dem Moment zu erkennen und zu isolieren, in dem er beginnt, sodass das schädliche Verhalten gar nicht erst seinen Bestimmungsort erreicht. Gleichzeitig muss der legitime Datenverkehr jedoch weiterlaufen.

"Webhosting-Anbieter müssen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass sie die Zusagen, die sie ihren Kunden gegenüber gemacht haben, insbesondere im Hinblick auf die Erreichbarkeit der Websites, auch erfüllen können", erklärt Frank Ip, der Vizepräsident für die US-Niederlassungen NSFOCUS. "Durch die Nutzung von ADS im Rahmen seines übergeordneten Sicherheitskonzepts beweist Psychz Networks seinen Kunden, wie ernst das Unternehmen diese allgegenwärtigen Bedrohungen nimmt."

Informationen zu NSFOCUS

NSFOCUS, Inc. (NSFOCUS) wurde im Jahr 2000 gegründet und bietet Lösungen und Dienstleistungen zur Abwehr von Distributed-denial-of-Service-Angriffen (DDoS), Internetsicherheit und Netzwerksicherheit auf der Unternehmensebene für gewerbliche Nutzer bis hin zur Anbieterebene an. Mit seinen mehr als 10 Jahren Erfahrung im Bereich der Forschung und Entwicklung bei der Abwehr von DDoS-Angriffen konnte NSFOCUS Kunden überall auf der Welt dabei helfen, Internetsicherheit, Website-Verfügbarkeit und den Geschäftsbetrieb auf hohem Niveau zu gewährleisten und so dafür zu sorgen, dass ihre Online-Systeme ständig verfügbar sind. Mithilfe des NSFOCUS Anti-DDoS-Systems (ADS) können die Kunden die unterschiedlichsten Vorfälle erkennen und abwehren, von einfachen Angriffen auf der Netzwerkebene bis hin zu komplexen und potenziell schädlichen Angriffen auf der Anwendungsebene. Der legitime Datenverkehr innerhalb der Netzwerke und unternehmenskritischen Systeme wird dadurch nicht behindert. Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.nsfocus.com.

Informationen zu Psychz Networks

Psychz Networks hat seinen Sitz in Los Angeles, Kalifornien und bietet umfangreiche spezielle Server-Hostingdienste für Unternehmenskunden an. In den 10 Jahren, die Psychz Networks bereits auf dem Hosting-Markt tätig ist, konnte das Unternehmen kleinere und mittlere Unternehmen weltweit als seine Kunden gewinnen. Triebfeder für das Wachstum des Unternehmens ist die Selbstverpflichtung, neue Technologien in sein Dienstleistungsangebot zu integrieren und seinen Kunden so einen Vorteil zu verschaffen. Zu den Hosting-Komplettlösungen des Unternehmens gehören Serverhardware für Unternehmen, Netzwerkstabilität auf Weltklasseniveau, die Abwehr von DDoS-Angriffen und Bare-metal-Backuplösungen sowie individueller Kundendienst rund um die Uhr.

